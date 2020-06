En Perú, país de los Prado y los Condori, donde el racismo, tras siglos de práctica, sigue siendo una amenaza que segrega y descalifica a las personas por su color de piel, una apasionante historia de amor incondicional empieza a gestarse. Los tiempos aciagos para la igualdad están por llegar a su fin.

En mayo de 2002, el productor Michel Gómez y el guionista Eduardo Adrianzén, dupla responsable de éxitos televisivos como “Amor Serrano” y “Los de arriba y los de abajo”, dieron vida a “Qué buena raza”, ficción que tuvo como insumos principales el racismo y la corrupción en las más altas esferas del poder.

Bajo la producción de Michel Gómez con Chroma Producciones, la telenovela de 180 capítulos fue emitida por Frecuencia Latina (actualmente Latina). Tuvo en los roles estelares a Milene Vásquez y Gerardo Zamora. Los actores Carlos Cano, Érika Villalobos y Laszlo Kovacs asumieron los papeles antagónicos.

“Qué buena raza” reunió, además, en los roles estelares a Marisol Aguirre, Jesús Delaveaux, Gabriela Billoti, Carlos Mesta, Lorena Caravedo, Maricielo Effio, Alexandra Graña Haydeé Cáceres, Humberto Cavero, Sonia Seminario, Leonardo Torres Descalzi, Carlos Gassols, entre otras figuras.

SINOPSIS

Una bella joven de familia aristócrata venida a menos, Fiorella Prado (Milene Vásquez), se enamora de Valentín Condori (Gerardo Zamora), un noble provinciano de ascendencia andina que emigra a Lima en busca de mejores oportunidades.

La telenovela que alcanzó altos niveles de sintonía en un momento en que los líderes de audiencia eran “R con Erre” y “Magaly TeVe”, además de catapultar la carrera de sus actores -sobre todo de Gerardo Zamora- le dio mayor exposición al compositor Víctor José Miranda Matienzo, el popular ‘Cholo’ Miranda, creador del tema principal de la ficción.

“¡Qué buena raza! tienes tú para decir quién soy, porque en el fondo sé que te has enamorado de mí, porque en el alma sabes que soy igual a ti”, resonaba el estribillo.

En las siguientes líneas, el productor Michel Gómez y el actor Gerardo Zamora narran detalles inéditos de esta producción nacional.

DECLARACIONES DE MICHEL GÓMEZ

El nombre

“Lo puso Eduardo Adrianzén. Se basó en una expresión bastante común que tiene que ver con el racismo y que se utiliza tanto en el sentido negativo como positivo”.

El cásting

“Del cásting se encargó Óscar Carrillo. Tenía clarísimo que la protagonista iba a ser Milene Vásquez, pero faltaba encontrar a quien iba a interpretar a Valentín Condori. Debía tener rasgos andinos, ser buen actor y no tener mucha experiencia en televisión. Se hizo un cásting grande y quedó Gerardo Zamora”.

Ráting

“Tuvimos mayor audiencia en el sector D, alcanzamos promedios de 20 puntos y picos de 23, pese a competir con ‘R con erre’ de Raúl Romero. Él dijo en una entrevista que el programa que más le asustó fue ‘Qué buena raza’”.

Obstáculos

“Primero le ofrecimos el proyecto a ATV, pero no se llegó a ningún acuerdo. Baruch Ivcher de Frecuencia Latina, además de aceptar, hizo algunos aportes, nos pidió que se tocara el tema de la religión, por eso incluimos un poquito de todo: católico, judío, árabe, musulmán y tunecino. Utilizamos muchas tradiciones tunecinas”.

Debutantes

“Fue el primer personaje cómico que hizo Laszlo Kovacs y el primer personaje de ficción de Gerardo Zamora”.

Historia original

“La historia tenía que ser novedosa y justo -en ese entonces- había sido elegido presidente Alejandro Toledo, todo el mundo hablaba y alucinaba con él y con su esposa, Eliane (Karp), creo que fue el punto de partida de la historia. La novela se manejó de forma divertida, pues un tema como el racismo no se podía tocar de otra manera, el mensaje fluyó muy bien, la gente entendió lo que queríamos decir”.

Talón de Aquiles

“Gerardo Zamora fue al principio nuestra preocupación. Cuando grabó su primera escena en estudio se puso a temblar y sudar, le dio pánico escénico. Solo tenía que hacer una llamada, ni siquiera tenía que actuar, pero no sé qué pasó, se puso muy nervioso”.

Equivocación

“La serie tuvo un gran error: el apellido del protagonista. Condori definitivamente no es un apellido de Cajamarca”.

Romance

“Laszlo y Érika Villalobos se enamoraron cuando grababan la serie”.

Éxito inesperado

“Tuvo tanto éxito que el canal nos pidió que extendamos los capítulos. Inicialmente eran 120, se alargó hasta casi 180”.

DECLARACIONES DE GERARDO ZAMORA

Rol preponderante

“El cásting lo hizo Óscar Carrillo, que en principio pensaba probarme para uno de los malandros del barrio, pero le pareció que podía encajar en el personaje de Valentín, entonces lo consultó con Michel y él estuvo de acuerdo. Milene ya había sido elegida para ser la protagonista, solo les falta el actor principal. Óscar me contó que llevaban varias semanas buscándolo, incluso hicieron una convocatoria en el Cusco".

Escena complicada

“Me costaba mucho hacer las escenas dramáticas, una de las más complicadas fue cuando Fiorella me dice ‘cholo’ durante una discusión. Fue chocante para el personaje, sobre todo porque antes ella le había ayudado a vencer sus complejos. Esa escena también impacto muchísimo en el público”.

Pueblo proactivo

“Grabamos en Lima, pero también en Cajamarca, en paisajes naturales, sobre todo las primeras escenas. La gente de allá se portó muy bien con nosotros, nos apoyó bastante. La telenovela fue una reivindicación del trabajo y la pujanza del hombre de provincia. Todos sabíamos que había racismo, pero nunca antes se había tratado de esa forma en TV”.

Gran consejo

“Antes de iniciar las grabaciones tuve una reunión con Alberto Ísola, que había sido mi maestro de actuación, me dijo que le ponga mucho de mí al personaje, y eso hice. Valentín era muy sensible, era el ideal de lo que yo creía debía ser una persona, por ese lado era reconfortante interpretarlo”.

Soporte importante

“Milene era mi soporte al momento de trabajar y llevar adelante mi personaje y la historia, sobre todo en las escenas que me costaba desenvolverme, como en las románticas. Además su belleza para mí fue impactante desde el primer momento, pero ella supo imprimirle una magia especial al personaje y a nuestro entorno como pareja de ficción”.

Nervios traicioneros

“Cuando inicié grabaciones en la unidad base (interiores), que Michel dirigía, me puse nervioso, pues una semana antes había grabado en exteriores y el cambio me afectó. El set era un espacio cerrado, las luces, el equipo técnico, eran más escenas por día..., todo era distinto. Me me equivoqué varias veces, pero Michel fue muy comprensivo conmigo, me dio tiempo para adaptarme”.