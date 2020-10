Conforme a los criterios de Saber más

¿Por qué debería importarte lo que ocurra en "World Beyond, el nuevo spin-off de “The Walking Dead”? Vi el episodio piloto y todavía me lo pregunto. Empecemos por el principio: es una serie que quiere mostrar a la nueva generación de sobrevivientes, chicos ya acostumbrados a ver la muerte cara a cara, y el cómo afrontan su destino. ¿Te suena conocida esa premisa? Porque es la misma de cualquier distopía adolescente, de esas que proliferaron en la primera mitad de la década de los 2010.

A continuación, SPOILERS de “The Walking Dead: World Beyond” 1x01, “Brave”:

Lo que diferencia a esas distopías y “World Beyond” es que, por lo menos, tienen impulso narrativo: te fuerzan a seguir viendo, te interesa lo que puede ocurrir. La nueva serie, en cambio, empieza lento; con chicos en apariencia normales que dejan su vida tranquila para sumergirse en el peligro.

Esta es la historia de las hermanas Bennet, Iris (Aliyah Royale) y Hope (Alexa Mansour), que perdieron a su madre en pleno apocalipsis y deben vivir sin su padre, científico que dejó la Colonia Campus de Omaha para unirse a un grupo mayor, algo para beneficiar a sus hijas. Iris quiere seguir los pasos de su padre, pero tiene pesadillas donde se ha convertido en muerto viviente. El reciente fallecimiento de su psicoterapeuta por enfermedad es uno de los motivos que la lleva a tomar la decisión que da inicio a la verdadera trama.

Hope, en cambio, es la hija rebelde. Igual de lista que su hermana, utiliza sus conocimientos para hacer alcohol de manera ilegal; también se escapa a escondidas de la comunidad para visitar la tumba de su madre. Hope guarda un secreto: cuando su madre murió a manos de una desconocida, ella toma venganza y paga muerte con muerte. Nunca pudo superar haber tomado otra vida.

Completan el cuarteto de adolescentes Silas (Hal Cumpston) y Elton (Nicolas Cantu). El primero es un integrante nuevo de la comunidad sobre el que corren rumores, el segundo parece ser un simple chico estudioso, hasta que revela tener la costumbre de escapar al exterior para buscar algo que perdió hace años. Todos salen con rumbo a Nueva York cuando se enteran que el padre de Iris se encuentra en peligro.

El drama está garantizado, pues conforme avanzan los minutos sabemos que fue Hope quien mató a la madre de Elton, el cual lleva una foto de ella. Hope, aún atormentada por lo que hizo, seguro no tardará en ver la imagen. Iris, en cambio, quiere proteger a su padre para que no le pase lo mismo que a su fallecida madre. Este escape de la civilización hacia lo salvaje no pasa desapercibido por Felix (Nico Tortorella) y Huck (Annet Mahendru); especialistas en seguridad que salen a buscarlos.

El viaje de exploración no podría ser más oportuno, pues Elizabeth Kublek (Julia Ormond), líder del Civil Republic Military (CRM), unión de comunidades responsable del secuestro/ rescate de Rick Grimes en la serie principal; desarrolla una masacre en la Colonia Campus, grupo que, supuestamente, estaba bajo su protección. Los motivos del ataque prometen ser el misterio que te lleve a seguir viendo la serie, pero tienen que ver con una mujer; cuya identidad tampoco ha sido revelada.

Es evidente que el CRM terminará enfrentado a los jóvenes protagonistas, con lo cual se cumple otro tópico de las historias que mencioné al inicio del artículo. Seguro Elizabeth tuvo un motivo “poderoso” para hacer lo que hizo. Siempre es así en este género, donde las historias solo pueden innovar dentro los parámetros dados.

Si esperas una razón para ver “The Walking Dead: World Beyond”, su primer episodio no la ofrece. Esta franquicia ya había empezado lenta en su anterior spin-off, “Fear”; al cual le tomó tres temporadas encontrar su rumbo. “World Beyond” ya tiene asegurada continuidad por dos temporadas, pero si las cosas no se encienden en los próximos episodios, podría correr el mismo destino de aquellas producciones que, golpeadas por el Covid-19; debieron cerrar puertas a pesar de haber sido renovadas.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “The Walking Dead: World Beyond” todos los lunes a las 8 p.m. por el canal AMC Latinoamérica.