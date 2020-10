“Glow” ha recibido el campanazo final luego de que Netflix decidiera cancelar su serie sobre la lucha libre de mujeres en los 80, según información que Deadline. En diálogo con el medio, las creadores del programa Liz Flahive y Carly Mensch señalaron a las dificultades de grabar durante los tiempos del coronavirus como la razón por la cual este fue cancelado, a pesar de que en agosto del 2019 el servicio de streaming había autorizado la continuación y conclusión de la serie y que esta ya estaba en proceso de filmación en marzo de este año.

"COVID ha matado a humanos de verdad. Es una tragedia nacional y debería ser nuestro punto de atención. El COVID también se bajó a nuestro show. Netflix ha decidido no finalizar la filmación de la última temporada de ‘Glow'’', indicaron Flahive y Mensch en comunicado al mencionado portal.

La noticia fue confirmada por una de sus estrellas, Marc Maron, quien escribió en Twitter “No más ‘Glow’. Perdón. Apesta”.

No more GLOW. Sorry. Stinks. — marc maron (@marcmaron) October 5, 2020

Estrenada por primera vez en 2017, la serie sigue a la actriz fallida Ruth Wilder (Alison Brie) y su ingreso al naciente mundo de la lucha femenina a mediados de los 80. La serie fue bien recibida por la crítica, manteniendo un puntaje de 80% de frescura en el portal de Rotten Tomatoes, y ha sido ganadora de varios premios, incluyendo dos Emmy.

El gran número de integrantes del elenco del show y la cercanía en la que tienen que grabar fueron las razones de la cancelación, según indicó un portavoz de Netflix a Deadline.

“Estamos tan agradecidos a los creadores Liz Flahive y Carly Mensch, Jenji Kohan y todos los guionistas, el elenco y al equipo por compartir esta historia sobre el increíble mundo de ‘Glow’ con nosotros y el mundo”.

“Glow” se une a la creciente lista de programas cancelados por el servicio de streaming a causa de la pandemia global del coronavirus, con exitosas series como “I Am Not Okay With This” y “The Society” también sufriendo el mismo destino.

