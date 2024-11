En abril del 2013, al salir del cine con su mamá tras ver ¡Asu Mare! , Gia Rosalino tomó una decisión que marcaría su vida: convertirse en actriz. Tenía 18 años y como referentes actorales a Eugenio Derbez, Charles Chaplin y Cantinflas. “Al principio, mi mamá me dijo que en esta carrera no ganaría dinero, pero luego me apoyó y me animó a buscar dónde estudiar. Y eso hice. Diez años después, aquí estoy, en ‘Al fondo hay sitio’“, cuenta con orgullo la actriz.

Rosalino Tapia estudió actuación en la Escuela Superior Nacional de Arte Dramático, donde, durante una práctica escénica, conoció a Álex Ticona, creador de la compañía de payasos La Tropa del Eclipse, quien poco tiempo después la invitó a unirse a su equipo.

“Comencé a trabajar con él en eventos y aprender sobre el payaso clásico. Tuve que dejar mi casa para poder dedicarme completamente, necesitaba un espacio para estudiar mis textos y ensayar, así que me mudé con los payasos. Aprendí muchísimo de Álex”, relata Gia. “Soy actriz, pero el arte del payaso es algo que nunca quisiera dejar”, afirma con convicción.

Gia Rosalino interpreta a Ana Lucía, una bella modelo que se interpone en la relación entre July y Cristobal Monbalbán. (Foto: Hugo Pérez)





Del teatro a la TV





Rosalino Tapia debuta en televisión interpretando a Ana Lucía en “Al fondo hay sitio”. Antes, formó parte del elenco de “Brujas”, la secuela de “Princesas”, una producción de Miguel Zuloaga para ProTV que aún no ha sido estrenada. “Es posible que se estrene en alguna plataforma, no sabemos cuándo saldrá”, explica.

Ana Lucía es una joven y bella modelo que se interpone en la relación de July (Guadalupe Farfán) y Cristóbal Montalbán (Franco Pennano). “Mi personaje ha tenido una gran acogida, muchos la quieren, aunque también hay haters, ya que se entromete en una relación. Las parejas de la serie tienen un club de fans que las defienden con fervor”, confiesa. “Me encanta ‘Al fondo hay sitio’, siempre me ha fascinado su humor, la manera en que transitan de lo serio a lo absurdo. Desde un principio, supe que formaría parte de esta producción. De hecho, meses antes de que Jorge Sánchez me llamara para el casting, estaba viendo el programa y decreté que algún día estaría allí”, manifiesta.

Con una sonrisa nostálgica, agrega: “A veces, mi familia y yo nos sentimos como los Gonzales, somos de Breña y hemos vivido hasta diez personas en una casa pequeña”.

Enamorada del ‘Chino’

Gia siempre ha sido de las que persigue incansablemente sus objetivos hasta alcanzarlos. Sin embargo, asegura que en el amor, esa fórmula no funciona en ella. “Nunca busqué estar con Aldo ni lo decreté”, ríe, recordando cómo tomó forma su relación. “Eso fue algo inesperado, y todavía me hace reír. Lo curioso es que el humor es lo que nos une; nuestra relación se basa en eso, y es lo bonito”, asegura.

Aclara también que el pasado amoroso del presentador de “La Banda del Chino” nunca ensombreció su relación. “Yo separo el pasado del presente. Prefiero mirar hacia adelante y ser feliz. Nadie es perfecto, todos nos equivocamos alguna vez, y al ser una persona pública todo es mucho más intenso y el hate más duro. Recién estoy conociendo esa parte y me duele que tanta gente hable sin conocer a las personas”.

Además, admite que al principio, la diferencia de edad con Aldo le generó algunas dudas. “Nunca había estado con alguien mayor, así que tuve mis reparos. Ahora ya no es un problema. Aunque somos distintos en muchas cosas, nos entendemos bien y compartimos el amor por la actuación. Y aunque no soy fanática del fútbol como él, ahora tengo que ser de Universitario, si no me termina”, comenta entre risas, reflejando el humor y complicidad que los une.