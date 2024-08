La empresaria y exchica “reality” Diana Sánchez impresionó al jurado de “El gran chef: Famosos”, siendo salvada de la Noche de Desaprobados por su talento culinario.

Tras preparar una tradicional chanfainita con tallarines rojos, Diana superó a sus compañeras pasando al siguiente ciclo del concurso, hecho que celebró sutilmente.

“Sé que por fuera puedo parecer tranquila, pero por dentro estoy pensando: ‘¡Sí! ¡Vamos Diana! ¡Hasta la final!’. No quiero causar demasiado revuelo por mis compañeras, pero aquí tengo un corazón”, comentó emocionada frente a cámaras.

Las sentenciadas





Gachi Rivero fue la primera en ser sentenciada, reconociendo que anticipaba este resultado. “Era algo que esperaba, pasar a la Noche de Desaprobados. Estoy lidiando con platos que no conozco, que no he preparado ni probado antes”, dijo.

Por su parte, Jely Reategui se mostró decepcionada por el adicional en su plato, diciendo: “No debí haber añadido esa chalaca”.

“El gran chef: Famosos” se transmite de lunes a viernes a partir de las 7:45 de la noche. Mientras que los sábados, el show se presenta desde las 9 de la noche.