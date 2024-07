Su regreso fue breve. A pocos días de haberse reincorporado tras ganar en el repechaje de “El gran chef: Famosos”, la cantante y actriz Arianna Fernández se convirtió en la séptima eliminada.

Entre sollozos y palabras de agradecimiento, la influencer dijo adiós al concurso de gastronomía, en donde resaltó la experiencia del show el aprendizaje que obtuvo.

“Me voy con una sonrisa en la cara porque a mis 20 años no pensé pasar por una experiencia tan bonita y tan retadora como esta”, relató Fernández tras recibir el veredicto del jurado.

De ese modo, tras preparar un club sandwich y un dúo de causas, la joven intérprete se retiró del programa agradeciendo los conocimientos adquiridos. Arianna Fernández fue eliminada sin posibilidad a un nuevo repechaje.

“Me llevo bastante de la cocina. Me puedo defender un poco. Me llevo esa fuerza que creo que, cuando uno va creciendo, la necesita cada vez más”, añadió. “Me voy de esta cocina, pero la cocina ya no se va de mí nunca más. Gracias”, finalizó.

Ante su partida del programa, suerte contrario tuvieron Yako Eskenazi, Cielo Torres y Santiago Suárez, quienes lograron pasar al siguiente nivel de la competencia, por lo que festejaron su victoria con efusivos abrazos.

“El gran chef: Famosos” es un programa de competencia gastronómica bajo la conducción de José Peláez y los jurados Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio. El show se transmite por Latina TV, de lunes a viernes desde las 7:45 de la noche.