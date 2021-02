Conforme a los criterios de Saber más

Christian (41) y Frank (38) Encalada siempre soñaron en grande. Christian quería convertirse en un gran jugador de fútbol y Frank, en el CEO de su propio negocio. Con el paso de los años, el mayor de los hermanos descubrió que su verdadera pasión no estaba detrás del balón sino de la cocina: un talento que heredó de su padre al que acompañó en su travesías culinarias durante toda su juventud. Frank, por su parte, decidió estudiar administración y buscar nuevos aires lejos del país que lo vio nacer, en Estados Unidos.

Ser profetas fuera de su tierra.

No fue hasta que Christian viajó a Miami, que los hermanos se reencontraron y decidieron emprender un negocio juntos. Uno sabía cocinar y el otro cómo vender lo que cocinaban. Así inició ‘Divino Corp’, una cadena de restaurantes de comida peruana ubicada en Miami, Estados Unidos. Exactamente en Doral y en Coral Gables.

Las fuentes de Christian Encalada se remontan al restaurante escuela por excelencia: Tanta, de Gastón Acurio. Luego de graduarse en Cenfotur (Escuela de gastronomía peruana e internacional), donde terminó la carrera con excelencia académica, viajó a España por una temporada y luego ancló en Tanta, donde perfeccionó el oficio y respiró el arte. La idea de abrir un negocio familia surgió cuando conocieron un sitio en Chorrillos al que luego bautizarían como Warike, su primer restaurante. Luego, el crecimiento iba a ser absolutamente natural.

Christian y Frank Encalada.

“En un principio, Frank se encargaba de la administración del restaurante y yo de toda la cocina, cada uno tenía su tarea, confiaba y respetaba en el trabajo del otro, eso nos impulsó a hacer bien las cosas”, comenta Christian en su página web. Hoy ‘Divino Corp’ cuenta con tres marcas: Divino Ceviche, Ceviche by Divino y Ataco; y siete restaurantes en todo el sur de Florida.

La compañía inició en el 2011, con la apertura de ‘Divino Ceviche’, el primero de sus tres proyectos. El restaurante debe su nombre al sabor celestial de la comida peruana: en el menú se encuentra desde los clásicos ceviches y tiraditos hasta comida criolla y postres limeños. ‘Ceviche by Divino’, su segunda propuesta; también se centra en nuestra gastronomía, aunque con un giro original. Se trata de un grastrobar en el que se ofrecen tapas peruanas, rolls y hasta pokes. Su tercer proyecto, ‘Ataco’, también explora el terreno de la comida fusión: los platos combinan la comida peruana, mexicana y nikkei.

Hoy, los hermanos Encalada han decidido regresar todo aquello que les ha dado el Perú. A propósito de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19, el dúo ha lanzado la iniciativa ‘Plato por Plato’ con el objetivo de hacer llegar alimentos nutritivos a personas de escasos recursos en la provincia de Huaura en Lima. Desde Miami, de la mano de la ONG REAP Latin America Perú y K.O. Products EIRL., los hermanos buscan ayudar a familias vulnerables que están pasando por momentos difíciles durante esta crisis y animan a que otros restaurantes se sumen a la iniciativa.

“El objetivo es ayudar y dar alimento a la mayor cantidad de personas donde la población no ha sido favorecida por los subsidios del gobierno peruano, para lograrlo, el sistema usado es que por cada plato que se vende en Ceviches by Divino, Divino Ceviche o Ataco se dona un plato de comida en el Perú”, comenta Frank. “Plato por Plato empieza con Huaura, vamos a ir avanzando con más zonas poco a poco, me encantaría que más restaurantes peruanos se unan, y así podamos sumarnos y apoyar a nuestra gente”, explica.

Él lo sabe: todo lo que uno da, regresa por mil.

El dato

Si alguna ONG o entidad que distribuye alimentos a zonas necesitadas en Perú requiere de apoyo, puede escribir a info@divinoceviche.com con asunto Plato por Plato. La idea de los hermanos Encalada es seguir ayudando al país desde Estados Unidos.

