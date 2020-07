Con un cartel en una mano y con la otra jalando a “timberita”, su fiel parlante que lleva amarrado a un carrito de compras, se le puede ver caminando animoso un día cualquiera, dispuesto a encender las principales calles y plazas de Madrid con el efervescente ritmo de la timba cubana. “¿Bailas? Una palabra puede cambiarte la vida” es la frase que muestra a los transeúntes, una invitación desinteresada a conectar, y que varios se atreven a aceptar por el simple hecho de divertirse. Y es que basta que una sola persona se anime a bailar para que rápidamente se apunten más a la fiesta callejera que arma Juan Diego en cuestión de minutos.

En las calles lo conocen como “Madrid Timbera”, pero su nombre verdadero es Juan Diego Apolaya Gallardo, un peruano de 29 años que ha puesto a bailar a los madridenses aún en plena pandemia, manteniendo la distancia, pero sin perder una pizca de sabor; un talento que lo ha hecho conocido mundialmente, después de que Will Smith compartiera uno de sus videos en su cuenta de Instagram. Ahí se le ve a Juan Diego totalmente de blanco y con mascarilla, disfrutando de una sabrosa timba en plena calle, pero separado de su pareja por dos cuerdas que sujetan cada uno desde los extremos. Así, alejados y unidos al mismo tiempo, fluyen los pasos y las vueltas como si no pasara nada. El video publicado por el actor tiene hoy más de 7 millones de reproducciones, casi un millón de “Me gusta” y supera los 16 mil comentarios. Una locura.

Sin embargo, lo de Juan Diego no es una cosa de la noche a la mañana, su proyecto “Madrid Timbera” nació el 2011 “a raíz de un viaje que hice a Lima de vacaciones y descubrí las cubanadas en las calles”. Con la idea de replicar estas fiestas empezó reuniendo amigos para juntarse a bailar, pero no fue bien recibido por la policía que los interrumpía constantemente. Por eso un día decidió salir solo. ¿Su objetivo? Conectar y compartir el ritmo que tanto le apasiona.

Juan Diego llegó a los 12 años a Madrid con sus padres y su hermana. (Foto: Facebook / Madrid Timbera)

Su proyecto de baile en la calle "Madrid Timbera" lo realiza en sus días libres, ya que se dedica a la cocina. (Foto: Facebook / Madrid Timbera)

- ¿Cuándo y por qué decides emigrar?

- Viví en casa de mis abuelos, en San Gabriel, Villa Maria, y en La Perla, Callao, hasta los 12 años, que mis padres nos dieron la oportunidad a mi hermana y a mí de viajar a Madrid en busca de un futuro mejor. Llegué a estudiar y a emprender, solo estaban mis padres en España.

- En Madrid te dedicas a la cocina. ¿Dónde trabajas?

- Trabajo en un restaurante gallego de una empresa de Estrella Galicia (marca de cerveza). Trabajo 40 horas a la semana y dos de mis días libres salgo a las calles a hacer “Madrid Timbera”. Aunque a veces, si me apetece, cuando tengo doble turno, en el descanso de dos horas libres que tengo suelo aprovechar.

Juan Diego trabaja como cocinero en un restaurante de cocina gallega de Madrid. (Foto: Facebook / Madrid Timbera)

- Y cuál es tu sueño con Madrid Timbera, ¿te gustaría dedicarte al baile a tiempo completo?

- Tengo muchos sueños, el principal no lo puedo compartir, pero uno de ellos es viajar por el mundo uniendo a la gente y bailar.

- Estuviste cerca de 4 meses sin salir a conectar por la pandemia. ¿También paró tu trabajo? ¿Cómo fue tu experiencia?

- Las primeras semanas fue muy duro. Acostumbrado durante 6 años a trabajar y en mis ratos libres ir a las calles a conectar, tenía mi estilo de vida hecho, y bueno después me adapte y me dio tiempo de seguir soñando y pensando la manera de no parar con mi objetivo. En mi trabajo, gracias a Dios, nos pagaron como si estuvieramos trabajando, aunque me quedé sin vacaciones lo que resta del año.

Juan Diego volvió después de cuatro meses a bailar a las calles. (Foto: Facebook / Madrid Timbera)

- Cuéntame la historia de las cuerdas, ¿cómo se te ocurrió?

- La idea surgió a raíz de un video que vi de personas bailando bachata con palos de escoba, me pareció una buena idea pero muy estático, además no me veía por las calles caminando con dos palos. A “timberita”, que es mi altavoz, siempre lo sujetaba con unas cuerdas elásticas al carrito de compra y el primer día que nos dejaron salir en la nueva normalidad me vino una luz. Quedé con mi amiga Marta para grabar mi primer vídeo después de cuatro meses y jamás imaginé que algo así podría hacerse viral.

- ¿Cómo fue que te enteraste lo de Will Smith, cómo te sentiste?

- Fue después de un mes. Estaba trabajando y cuándo salí vi las notificaciones, realmente sentí alegría y gratitud, ya que Will Smith es uno de mis referentes en la vida y la verdad que motiva. Vale la pena soñar, fue un claro ejemplo y estoy siempre agradecido con él. Fue lo más grande que me ha pasado yo creo hasta ahora.

- Tienes más de 200 mil suscriptores en Youtube, videos con millones de vistas, 70 mil fans en Facebook, ¿presentías algo así?

- Sobre los 200 mil en YouTube, ya los tenía en octubre del 2019, llegué a los 100 mil y pocos meses después a los 200 mil. Siempre me motiva llegar a más gente aunque para mí los números no dejan de ser números. Lo que me motiva es imaginar las miles de sonrisas que puedo ocasionar en la gente que ve mis vídeos. Realmente el infinito es el límite.

- A pesar de que bailas timba cubana llevas siempre presente al Perú en tu ropa o con la bandera, ¿qué es lo que más extrañas?

- Yo me identifico con la música cubana, pero soy cien por ciento peruano. Me gusta el festejo, la cumbia, aunque la timba es la música que me vuelve loco, ya que crecí en Lima en los 90, cuando llegó la timba. Suelo ir gracias a Dios cada año o cada dos años, depende de mis ahorros. Extraño a mi abuelos, tíos, primos y amistades, y el barrio, claro está, salir a comer ceviche al mercado, cosas sencillas la verdad.

Juan Diego recorriendo junto a "timberita" las calles de Madrid con la bandera de Perú. (Foto: Facebook / Madrid Timbera)

VIDEO RECOMENDADO

Baile de mujer se hace viral por cómo terminó reto en la calle. (02/07/2020)

Baile de mujer se hace viral por cómo terminó reto en la calle. (02/07/2020)