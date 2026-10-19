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Eduardo Castro se corona campeón de Caminos del Inca 2026 tras recuperarse de una volcadura
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Eduardo Castro se corona campeón de Caminos del Inca 2026 tras recuperarse de una volcadura
Eduardo Castro Yangali y su copiloto Juan Pedro Cillóniz ganaron Caminos del Inca 2026 con un tiempo acumulado extraoficial de 14:19:11.06. La clasificación aún espera confirmación oficial.
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