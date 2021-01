Aunque en las películas y las series vemos que los perros disfrutan muchísimo de ir en carro y lo primero que hacen es sacar la cabeza por la ventana, en la práctica no todos la pasan bien. Además, en la ficción omiten la importancia de velar por la seguridad de la mascota durante el recorrido.

Fotograma de la película "Mi amigo Enzo" (Foto: 20th Century Fox).

“No es suficiente abrir la puerta del carro y dejar que el amigo de cuatro patas salte. Es esencial asegurarse de que nada pueda suceder incluso con un frenado repentino”, explica Christine Spitta, especialista en educación y comportamiento canino.

Para la experta, es esencial tener uno de los siguientes accesorios para transportar a tu perro en un carro:

1. Portadores:

De plástico, tela o, incluso, de aluminio, existen diversas opciones de transportadores para perros. (Foto: Chewy.com)

“Una ventaja de esta opción: los animales no pueden molestar al conductor y no obstaculizan a las unidades de rescate en caso de accidentes (porque quieren proteger a su dueño). La desventaja: los modelos grandes ocupan mucho espacio en el interior o el maletero”, dice Spitta.

2. Cinturón de seguridad:

Los cinturones de seguridad son una excelente alternativa para viajar con tu mascota en el carro. (Foto: Mad About a Dog)

“Por ningún motivo deben estar unidos al cuello del perro; en el peor de los casos, esto podría conducir a estrangulamiento y lesiones graves en el cuello. Por lo tanto, el uso de un arnés en combinación con un un cinturón es esencial para el transporte seguro de perros”, agrega.

3. Rejilla de separación:

Existen rejillas para el maletera de un auto o para dividir la zona de adelante y la zona de atrás. (Foto: Petco)

“Las redes de separación estables o las rejillas para el maletero permiten el transporte seguro de perros en el auto, especialmente en modelos combinados. Los animales no pueden molestar al conductor y no hay riesgo adicional de lesiones a las personas”, añade Spitta.

La preparación lo es todo

Lo más importante es asegurar que tu mascota no la pase mal en el camino y tener todo lo necesario para que sea un viaje feliz. (Foto: Instagram @wildesttrips)

Dependiendo de la duración del viaje en carro y el destino, algunos elementos pueden variar. Sin embargo, esto es lo que debes tener presente sí o sí.

1. Mmedicamentos:

Antes de viajar con tu mascota, lo primordial es que tu engreído esté en óptimas condiciones. Debe tener todas sus vacunas al día, así como sus desparasitaciones.

También es importante considerar los medicamentos de tu mascota, en caso esté llevando un tratamiento. “Si el perro depende constantemente de la medicación, compruebe si lleva una cantidad suficiente y si es necesario enfriarlo, por ejemplo”, enfatiza Spitta.

2. Collar con placa:

La gran mayoría de perros que se pierden no regresan a casa por no tener un collar que los identifique. Esto no solo es importante para tu viaje: en general, tu mascota debe tener una placa por su seguridad. A la par de la correa, ¡no olvides empacar su correa y/o su arnés!

(Foto: Petsecure.com.au)

3. Agua y comida:

Para que tu mascota no se vea afectada por el cambio de rutina, lo mejor es que lleves su comida al viaje y empaques una cantidad acorde a los días en los que estarán fuera de casa. También es muy importante que lleves agua, especialmente si van a ir a un sitio caluroso. Algunas personas, incluso, llevan un cooler para mantener el agua a temperatura ambiente.

4. Platos de comida:

Mejor prevenir antes que lamentar y, si no estás seguro de que encontrarás platos para perros en tu destino, lo mejor es que los lleves contigo. Si quieres ahorrar espacio, existen platos de silicona excelentes para viajes.

(Foto: Kurgo/Petco)

5. Bolsas para heces:

Como mencionamos en un artículo de WUF, las excretas de los perros contienen huevos de parásitos que, al no ser recogidos, se diseminan y se incorporan al medio ambiente, pudiendo contaminar a personas y animales. En ese sentido, es muy importante que recojas las heces de tu perro en todo momento.

6. Toalla:

No solo te sirve para ponerla en tu carro y que tu perro se eche encima, sino también para secarlo si lo vas a bañar. Recuerda que, si vas a la playa, sí o sí debes bañar a tu perro después del último chapuzón.

(Foto: Blue Paw/Petmania)

7. Protector solar:

Si vas a viajar a un destino caluroso, ten mucho cuidado con los golpes de calor y, además, no olvides proteger la piel de tus mascotas. Aquí te contamos un poco más sobre los cuidados dermatológicos que debes tener en cuenta.

8. Cama:

¿Dónde dormirá tu perro? Si está acostumbrado a pasar la noche en su cama, lo mejor es que la lleves a tu destino. ¿No tienes espacio? ¡Busca una cama portátil!

(Foto: Petmaker/Amazon)

9. Juguetes:

No olvides llevar juguetes para que tu hijo de cuatro patas esté entretenido, así como premios para engreírlo de vez en cuando.

10. Contactos de emergencia:

Nadie está libre de tener una emergencia. Por eso, te recomendamos tener en cuenta si hay veterinarios en el destino al que vas a ir y cuáles son los más recomendables en caso debas ir con tu mascota.

¿Qué tener en cuenta?

(Foto: Freepik)

La experta en comportamiento canino recalca lo siguiente:

La bolsa con lo esencial se debe encontrar en un lugar fácilmente accesible. Si el perro no tolera bien ir en auto y se marea, no debe ser alimentado antes y durante el viaje.

Un estómago lleno en el perro puede conducir a náuseas. Algunos síntomas de que vaya a vomitar son: jadear y temblar, lamer su hocico, bostezar con frecuencia, salivar fuertemente.

Si sabes por experiencia que tu perro se marea rápidamente cuando lo llevas en tu auto, deberías consultar un entrenador. No es aconsejable usar sedantes pues pueden tener un efecto negativo en el sistema circulatorio del perro además de otros efectos secundarios.

