Probablemente, uno de los recuerdos más memorables que tengamos la gran mayoría, es el día que aprendimos a montar bicicleta. De hecho, creo que es un hito en la vida de toda persona, pues de alguna u otra manera, marca un antes y un después en una etapa tan importante para el desarrollo humano, como lo es la infancia. Desde luego, esta actividad, sea que la practiquemos de forma recreativa o a nivel competitivo, es excelente para nuestro bienestar integral, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), nos ayuda a reducir el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte. Además, en cuanto a la salud mental, disminuye la probabilidad de desarrollar depresión o ansiedad, ya que es un antidepresivo natural que nos ayuda a segregar endorfinas.

Sin duda, no podemos olvidar que la bicicleta es un medio de transporte simple, asequible, limpio y ambientalmente sostenible, debido a que no consume combustible, no emite gases de efecto invernadero y produce niveles de ruido muy inferiores a los de los autos. Según un estudio publicado por la Universidad de Oxford, la huella de carbono de los desplazamientos diarios es hasta un 84% menor para las personas que van a pie o en bicicleta que para las que emplean otros medios de transporte. Asimismo, se evidenció que, para el mismo trayecto, las emisiones de la bicicleta pueden ser más de 30 veces menores que las que un auto de combustible fósil, y unas diez veces menores que las de uno eléctrico.

¿Cuáles son los principales beneficios de andar en bicicleta para la salud?

Ciertamente, esta es una actividad que, con el paso de los años, especialmente, tras la pandemia del COVID-19, está cada vez está más presente en nuestra vida. Por ejemplo, como demostraron los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), a nivel nacional, la tenencia de bicicletas aumentó en un 17,5% durante el segundo trimestre de 2021. No cabe duda que, ello se debe a que, en cierta manera, hoy en día existe una mayor consciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, pero también de cuidar y valorar nuestra salud.

Por esta razón, te presentamos algunos otros beneficios que aporta el ciclismo.

A diferencia de actividades como correr o practicar deportes de alto impacto, montar en bicicleta ejerce un bajo impacto en las articulaciones, por lo que hay menos estrés en las rodillas, caderas y tobillos, reduciendo así el riesgo de lesiones.

Mejora el sistema inmunológico

Como refieren en un estudio realizado por la Universidad de Birmingham, el ciclismo puede frenar los efectos del envejecimiento y rejuvenecer el sistema inmunitario, puesto que se ha determinado que los ciclistas conservan la masa muscular y la fuerza con la edad, mientras mantienen niveles estables de grasa corporal y colesterol. Igualmente, se aseguraron que, el timo, el cual es el órgano del cuerpo donde maduran las células T que son fundamentales para proteger al organismo de las infecciones y cualquier otro agente invasor, empieza a reducir su tamaño a partir de los 20 años; no obstante, se ha encontrado que, los timos de los ciclistas de edad avanzada generan tantas células T como los más jóvenes.

Reduce el colesterol malo

Montar bicicleta a una intensidad modera (65-70 por cierto de frecuencia cardíaca máxima) y de forma regular (tres a cinco sesiones por semana), ayuda a aumentar el HDL, es decir, el colesterol bueno, de manera que, reduce significativamente el LDL (colesterol malo) y los niveles de triglicéridos, explican en el portal deportivo Runner’s World.

Mejora la calidad de sueño

Diversas investigaciones científicas han demostrado que, el ciclismo ayuda a estabilizar el ritmo biológico del cuerpo y reduce los niveles de cortisol, hormona la cual está relacionada con el estrés y que interfiere con el sueño profundo. De hecho, se estima que, las personas que montan bicicleta reducen el tiempo que necesitan para quedarse dormidos y aumentan su calidad de sueño.

El ciclismo ayuda a quemar calorías y a aumentar el metabolismo. Esto puede ser útil para perder peso y mantener un peso saludable.

Refuerza las articulaciones

Es probable que, una de las partes del cuerpo que más se ve perjudicada con el esfuerzo físico, son las rodillas. Como informan Runner’s World, el 80% de las personas con más de 50 años tienen problemas de rodillas que van desde dolores esporádicos hasta lesiones severas e incapacitantes, incluso llegando a ser una molestia crónica en muchas personas. Por consiguiente, es importante tomar en cuenta que, el ciclismo puede ayudar a fortalecer los músculos de las piernas sin generar mayores complicaciones con las articulaciones. Asimismo, se recomienda combinar este tipo de actividad con alimentos que fortalezcan las rodillas, como el salmón, las espinacas, los arándanos, entre otros.

Ayuda a controlar el peso

Según los expertos en salud, el ciclismo es una de las mejores actividades para quemar grasas, pues basta con salir una hora al día para quemar aproximadamente 500 calorías. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Bath, en dos grupos de individuos, encontraron que, el grupo que se ejercitaba diariamente, a pesar de que consumía la misma cantidad excedente de calorías que el grupo que no se ejercitaba con frecuencia, logró compensar los nocivos efectos de comer en exceso, básicamente, gracias a que montaban bicicleta con regularidad.

Definitivamente, la bicicleta tiene estos y otros múltiples beneficios para la salud, razón por la cual, es importante que destinemos como mínimo una hora al día para practicar esta divertida e importante actividad, unos tres a cinco días a las semanas, y así lograremos gozar de un bienestar integral. De igual manera, es crucial hacer un llamado a las autoridades, con el fin de que se habiliten ciclovías que estén interconectadas de un distrito a otro, para que así los ciudadanos podamos disfrutar de una mayor seguridad vial.

Por último, recuerda que, siempre debes usar el equipo de protección adecuado, como el casco, y ajustar la bicicleta de acuerdo a tu altura y peso para asegurarte de tener una experiencia segura y cómoda.

