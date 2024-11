Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), conversó con El Comercio en el marco del CADE Ejecutivos 2024, donde apuntó que no se pueden realizar políticas sostenidas ante los constantes cambios ministeriales. Asimismo, indicó que el sector construcción este año se va a recuperar, aunque falta mayor confianza para la inversión y un mejor sistema de contratación pública.

La reflexión en la plenaria donde participó estuvo asociada a la realidad actual: unirnos entre ambas partes, por ejemplo los gremios y el sector trabajo, para ser propositivos frente a los problemas que hay en el país.

En Capeco hace varios años estamos convencidos de que esa es la ruta más adecuada. No tenemos un proyecto nacional, no hemos construido un plan nacional para que sea respetado y tomado como política de Estado y no de Gobierno. Tenemos una infinidad de planes y proyectos, pero finalmente cada gobierno que llega hace lo que quiere. Para construir ese plan necesitamos diálogo.

Por otro lado, el Estado que no está funcionando y la política que no funciona en el país, no teje consensos ni acuerdos tiene que ser empujada por la sociedad civil organizada para que se llegue a esos acuerdos y para que se tracen planes nacionales que se respeten y políticas que se cumplan con cada gobierno. Eso es a lo que aspiramos. Esta alianza que tenemos entre empresarios y trabajadores se hace potente para que se pueda lograr que tengamos una voz más fuerte, ya que nuestra voz no es vinculante.

El tema de la inseguridad quedó marcado este año por la escalada de violencia visto. ¿Cuáles son las soluciones u oportunidades de trabajar en conjunto frente a ello?

En construcción lo sufrimos hace muchos años y ese fue uno de los primeros impulsos a juntarnos para reclamar acciones contra la inseguridad y hacer propuestas a su vez. Después hemos integrado a otros gremios empresariales y sindicales, y seguimos en esa dinámica. Además, pretendemos que esto pueda escalarse a otros sectores económicos y sociales, con más propuestas que solo la inseguridad ciudadana y el combate a ella.

En este CADE también se habló sobre la cantidad de ministros que hemos tenido en distintos sectores. ¿Es preocupante que continuemos viendo cambios en los ministerios? Lo más reciente fue la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

Sin ninguna duda. No se puede hacer una política sostenida de largo plazo, ni siquiera de mediano plazo, con tanto cambio de ministro. En otros países hay ministros que duran años o todo el periodo del presidente y hay casos que continúan ante otro periodo presidencial. Eso es ideal, pero en Perú no vemos eso, lamentablemente.

La censura de Mucho es lamentable, porque es un ministro que conoce el sector, que ha trabajado todo el día en ese sector y que trata de sacar adelante ciertas inversiones. Quizás desde el punto de vista empresarial se hubiera pedido más celeridad en ese proceso, pero por lo menos es un ministro pro inversión y con una visión de que hay que sacar adelante los proyectos minero energéticos.

¿Esperan que venga un ministro con esa misma visión?

Correcto. No sabremos quien vendrá. Hacemos votos para que venga un ministro con esa visión.

Sobre el sector construcción, ¿cuál es balance que tienen en este año? ¿Hubo una recuperación?

Sí, hubo una recuperación. Este año la construcción va a crecer. La obra pública lo está empujando y la construcción de vivienda también va a crecer este año, está dinámica. La obra pública puede crecer entre un 7% y 8%, y la construcción de viviendas, que es el gran componente de la obra privada hoy en día, debería estar más o menos en los mismos números.

No hay que olvidarse que venimos de una recesión en el año pasado. Otro detalle: la construcción siendo un motor de la economía, ese motor podría tener mucha más potencia. Con esto quiero decir que la construcción tiene todo para crecer a muchos mejores números y con eso empujar mucho más la economía.

¿Qué falta ahí, un tema regulatorio o más confianza para invertir?

Están faltando las dos cosas: confianza para invertir y falta que el sistema de contratación pública mejore. Es muy malo, ahora con la nueva ley de contratación pública algo ha mejorado, pero se le tiene que dar más retoques a esa ley para que dinamice más al sector construcción.

Sobre todo algo muy importante, apostar por las alianzas público-privadas, las obras por impuesto, las concesiones, que son la apuesta del sector privado y el sector privado se va a preocupar de que esas obras se terminen porque está su inversión ahí, a diferencia de la obra pública que cuando se queda paralizada la obra, a nadie le interesa porque no es su dinero.