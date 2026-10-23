Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un prestigioso reconocimiento internacional que distingue su extraordinaria trayectoria y legado futbolístico.

El jurado destacó su talento, constancia, humildad y compromiso colectivo, además de su trabajo solidario para facilitar educación y atención sanitaria a niños vulnerables.

La distinción también reconoce una carrera histórica, marcada por títulos con Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la selección argentina, con la que conquistó el Mundial 2022.

La ceremonia de entregó se celebra en Oviedo (España) este viernes 23 de octubre, con la presencia de destacadas figuras internacionales y representantes de la realeza española.