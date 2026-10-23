Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su trayectoria, talento y legado futbolístico mundial.
Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su trayectoria, talento y legado futbolístico mundial.
Por Redacción EC

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un prestigioso reconocimiento internacional que distingue su extraordinaria trayectoria y legado futbolístico.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?