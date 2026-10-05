Lionel Messi y Rodrigo De Paul protagonizaron uno de los momentos más distendidos del último entrenamiento de la Selección Argentina antes del partido de despedida del capitán en el estadio Monumental.

Durante la práctica en el predio de Ezeiza, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizaba el tradicional rondo, conocido popularmente como “loco”, cuando De Paul perdió el balón por un instante. Messi, atento a lo que había ocurrido, no dejó pasar la oportunidad.

El capitán frenó el ejercicio y le indicó a su compañero que ingresara al centro del círculo para recuperar la pelota. La escena provocó risas entre los futbolistas y volvió a mostrar la complicidad que existe entre ambos dentro del seleccionado.

Ni a De Paul lo perdona... ¡Messi frenó todo y mandó a Rodri al centro del loco/rondo! 😂🤣 https://t.co/Jt5hh1r5KN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

Messi mandó a De Paul al centro del “loco”

Todo ocurrió mientras los jugadores realizaban uno de los ejercicios habituales de las prácticas. De Paul no consiguió mantener la posesión y quedó expuesto ante sus compañeros.

Messi, que participaba del rondo, reaccionó inmediatamente y mandó al mediocampista al centro. El gesto fue tomado con humor por el plantel, que continuó con el ejercicio después de la particular intervención del capitán.

La situación reflejó el ambiente distendido que vive la Selección Argentina antes del encuentro ante Benín, que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi.

El último entrenamiento de Messi antes de su despedida

La práctica en Ezeiza fue especial para el capitán argentino, quien se prepara para disputar su último partido de despedida con la Selección en territorio argentino.

Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre en el estadio Monumental, en un encuentro que marcará una jornada especial para Messi y los aficionados de la Albiceleste.

El futbolista llegó a Argentina durante los últimos días y se incorporó a los trabajos del equipo de Lionel Scaloni después del compromiso frente a Burkina Faso.

Ahora, el capitán se encuentra listo para vestir nuevamente la camiseta número 10 y disputar uno de sus últimos encuentros con la Selección Argentina.