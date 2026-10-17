El entrenador del conjunto ‘crema’ afirmó que el equipo tiene margen de mejora para lograr el objetivo
El entrenador del conjunto ‘crema’ afirmó que el equipo tiene margen de mejora para lograr el objetivo
Por Redacción EC

Universitario de Deportes emprenderá un nuevo reto en el Torneo Clausura de la Liga 1 ante Alianza Atlético, este ​domingo 18 de octubre. Y Fabián Bustos, entrenador de la ‘U’, se pronunció previo al duelo.

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