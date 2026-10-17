Universitario de Deportes emprenderá un nuevo reto en el Torneo Clausura de la Liga 1 ante Alianza Atlético, este ​domingo 18 de octubre. Y Fabián Bustos, entrenador de la ‘U’, se pronunció previo al duelo.

El entrenador argentino fue escueto en sus declaraciones, pero afirmó que el equipo aún tiene margen de mejora. “Sé que hay cosas que el equipo va seguir creciendo”, indicó .

Asimismo, fue consultado sobre las declaraciones de ​Miguel Rondelli, DT de Melgar, quien afirmó jugar contra catorce en el duelo ante la U.

“Nosotros nos dedicamos a pensar solamente en fútbol”, sentenció Bustos.

El conjunto necesita de una victoria si es que desea mantener sus pretensiones al título del Torneo Clausura. ​