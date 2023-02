El pase de Enzo Fernández del Benfica al Chelsea ha sido la telenovela más sonada del truculento mercado de pases de invierno europeo. Lo que normalmente es una ventana de ajuste mínimo, y en mucho debido a que el mundial se celebró en diciembre pasado, se convirtió en una plaza abierta para la especulación millonaria, sobre todo para los clubes británicos. Dos casos llaman la atención, el de Enzo Fernández y el de Moisés Caicedo.

A un costo de 121 millones de euros, el mediocampista campeón del mundo se convirtió en el futbolista argentino más caro de la historia. En ese nivel de cifras es imposible imaginar si lo pagado es “correcto”, pues en esas cumbres ¿qué lo es? Lo cierto es que River Plate, poseedor de una fracción de la ficha (25%), se llevará alrededor de 32 millones de euros por la operación, lo que de alguna forma permite que parte de la inflación numérica quede en Sudamérica, lo que tiene un grado de justicia para el club formador de talento.

Caicedo pudo ser el futbolista ecuatoriano más caro de la historia (y seguro, en unos meses, lo será), pero el Brighton rechazó los 80 millones de euros que el Arsenal ofreció por él. Al igual que en el caso de Fernández, la negociación fue dura e involucró dosis de drama, ruego y desaire, aunque esta vez la historia no tuvo final feliz. El Brighton decidió no vender y asegurar así la estabilidad deportiva del club (el propósito, finalmente, de la institución), lo que significó no solo que los cañoneros pierdan al refuerzo de Partey y Xhaka, sino que Independiente del Valle resigne, por ahora, unos 16 millones de euros (20% de la carta-pase).

Enzo Fernández debutó en el Chelsea al día siguiente que llegó a Inglaterra. (Foto: Twitter/ @ChelseaFC).

No hay nada más eficiente en términos económicos que entender tu posición en el mercado y el fútbol no es ajeno a esa lógica. El Brighton adquirió al mediocentro de La Tricolor por 7 millones de dólares; mientras que Benfica se hizo de Fernández por 18 millones de dólares. Ambos han hecho negocios redondos entendiéndose a sí mismos como reclutadores de joyas sudamericanas que luego venden a las potencias de Europa. El club inglés ha sido especialmente brillante en este último año y medio: Trossard, Cucurella, Bissouma y White, entre otros, han dejado repletas las arcas de las “gaviotas” y sus salidas no han menguado el nivel deportivo. Hoy marchan séptimos en la Premier League, a cinco puntos de plazas europeas, y cuentan aún con un plantel rico en figuras: el japonés Mitoma y Alexis Mac Allister, por ejemplo.

La pregunta desde Perú es qué hace falta para que nuestros clubes se incorporen a estos mercados y entiendan que la inversión en menores no solo es necesaria, sino rentable. Por ahora somos un mercado exportador para ligas de rango medio como México, Estados Unidos y Arabia, pero esos son destinos finales donde el jugador no se revalora. La gestión deportiva local debe preguntarse cómo romper esa inercia. No habrá otra manera de hacer al fútbol peruano sostenible.

