El 5 de septiembre de 2024 será una fecha especial para los hinchas de River Plate. En ese día, se anunció oficialmente el regreso de Marcelo Gallardo como entrenador. El ‘Muñeco’ fue presentado como el reemplazo de Martín Demichelis y comenzará su segundo ciclo al mando del conjunto ‘millonario’.

“La emoción tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. La emoción tiene que ver con que no hace mucho que me fui, pero parecería que nunca me fui. Y volver a entrar al club, volver a recorrer los pasillos, volver a recorrer un poquito el mundo River, claramente me hace sentir muy en casa. Y eso es una emoción interna que me reconforta, que me da felicidad”, fueron las primeras palabras de Gallardo en la conferencia de prensa que marcó el regreso del entrenador más ganador en la historia de River Plate.

¡BIENVENIDO A CASA, MUÑECO! 🏟️❤️



Marcelo Gallardo firmó su contrato e inicia su segundo ciclo como DT de River Plate. ¡A seguir escribiendo esta historia!

#EstaHistoriaContinúa ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/aJUF76sX6Z — River Plate (@RiverPlate) August 5, 2024

El nuevo contrato de Gallardo con River Plate se extenderá hasta finales de 2025, coincidiendo con el mandato de Jorge Brito, el presidente del club. Su principal desafío será conquistar nuevamente la Copa Libertadores, un torneo que ganó en dos ocasiones, en 2015 y 2018. Aunque el estratega, proveniente del Al-Ittihad de Arabia Saudita, encara este primer gran objetivo con calma y gran ilusión.

“La expectativa creo que es la de todos. Ya vienen los cruces directos, algo que obviamente nos estimula y creo que estimula a todos de la mejor manera posible. Hay que prepararse, la Copa tiene esas cosas de que no podés llegar mal a un partido porque podés pasarla mal. Y bueno, a partir de ahora yo creo que más allá del objetivo principal, que es ir por todo lo que esté en juego, y principalmente enfocarse en la Copa Libertadores, creo que tenemos que pensar primero en recuperar la respuesta de un equipo”, afirmó.