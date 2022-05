Inter vs. Sampdoria EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 38 de la Serie A, este domingo 22 de mayo desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora italiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN Extra, Star+(Star Plus), Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la obligación de ganar a Sampdoria y a la espera de la derrota de Milan ante Sassuolo, Inter de Milán se presenta en el cierre de la liga italiana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza.

¿A qué hora se juega el Inter vs. Sampdoria?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Inter vs. Sampdoria: canales del partido y cómo ver por TV

El Inter vs. Sampdoria será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga italiana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Giuseppe Meazza y será transmitido para México, por ESPN Mexico y Star+(Star Plus). En Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN Extra y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Paramount+ y CBS Sports Network.

Inter vs. Sampdoria: así llegan los equipos

El Milan parte con una ventaja de dos puntos y con la diferencia particular ganada (1-1 y 2-1 en los partidos jugados entre ambos equipos). Por ello, el empate serviría para que el equipo de Stefano Pioli se asegure levantar el título por la 19ª vez en su historia, igualando a sus vecinos y máximos rivales, y por primera vez desde el año 2011.

El estadio del Sassuolo, en Reggio Emilia, sufrió el asalto de los tifosi milaneses, con cerca de 100.000 personas en la fila para conseguir entradas a principios de semana, en un estadio que cuenta con tan solo 21.000 asientos.

Unos 160 kilómetros más al norte, el Inter hará todo lo que esté en su mano para ganar en su estadio, completamente lleno, y esperando una derrota del elenco rojinegro.

Con o sin título de campeón de la Serie A, el Inter de Milán ha hecho una “temporada muy grande” y “superó las expectativas”, afirmó su entrenador Simone Inzaghi el sábado, víspera del decisivo último partido en el campeonato italiano.

“Fue una temporada muy grande, independientemente de lo que pase mañana”, en el último duelo a distancia con el AC Milan, líder con dos puntos de ventaja, indicó a la prensa Inzaghi, llegado el pasado verano (boreal) en sustitución de Antonio Conte.

Además, afirmó “no dar importancia” a una eventual comparación con Conte, campeón el año pasado.

Inter vs. Sampdoria: últimos diez enfrentamientos

Sampdoria 2-2 Inter | 2021 | Serie A

Inter 5-1 Sampdoria | 2021 | Serie A

Sampdoria 2-1 Inter | 2021 | Serie A

Inter 2-1 Sampdoria | 2020 | Serie A

Sampdoria 1-3 Inter | 2019 | Serie A

Inter 2-1 Sampdoria | 2019 | Serie A

Sampdoria 0-1 Inter | 2018 | Serie A

Sampdoria 0-5 Inter | 2018 | Serie A

Inter 3-2 Sampdoria | 2017 | Serie A

Inter 1-2 Sampdoria | 2017 | Serie A

Inter vs. Sampdoria: probables alineaciones

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Correa y Lautaro Martinez. DT: Simone Inzaghi.

Sampdoria: Augello, Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello, Candreva, Rincón, Vieira, Thorsby, Sabiri y Quagliarella. DT: Marco Giampaolo.

Con información de AFP.