Italia vs. Hungría en vivo por la sexta y última jornada de la UEFA Nations League este lunes 26 de setiembre. Podrás seguir todos los detalles del partido a través del minuto a minuto aquí.

Con un solitario tanto del delantero Adam Szalai en la primera parte (17), Hungría dio la sorpresa al ganar a Alemania en Leipzig este viernes en partido de la 5ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Con esta victoria, la selección magiar lidera el grupo A3 con 10 puntos y depende de sí misma para clasificarse para la ‘Final 4′ de este torneo continental.

A qué hora juega Italia vs. Hungría

Si vives en Colombia, Perú o Ecuador podrás seguir el partido desde las 13:45 horas, al igual que en México. Para Chile, Venezuela, Bolivia el horario será a las 14:45 horas.

En el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, la hora oficial de transmisión será desde las 15:45 horas. Finalmente, en España la hora oficial será a las 20:45 horas.

Para ello, le bastará con empatar el próximo lunes en casa ante Italia, segunda de la llave con 8 puntos después de imponerse 1-0 este viernes a Inglaterra en Milán.

¿Dónde ver Italia vs. Hungría en vivo por TV?

El partido de Hungría vs. Italia podrá ser visto por más de un medio de habla hispana. En el caso de Latinoamérica, la señal oficial la tendrá ESPN y vía Streaming por Star Plus. Por otro lado, para México estará Sky HD y con Brasil Now Net e Claro

Con solo 2 puntos en 5 partidos, Inglaterra desciende a la Liga B, mientras que Alemania (6 unidades) no se jugará nada en su último partido, en Wembley ante los ingleses.

Italia vs. Hungría: alineaciones probables

Hungría: Peter Gulacsi; Willi Orban, Attila Szalai, Adam Lang; Attila Fiola, Andras Schafer, Adam Nagy, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Daniel Gazdag; Adam Szalai.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Rafael Toloi, Leonardo Bonucci, Francesco Acerbi; Giovanni Di Lorenzo, Nicolo Barella, Jorginho, Bryan Cristante, Federico Dimarco; Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori.