Tocar las teclas que sacan lo peor de José Mourinho es un deporte de alto riesgo. Eso lo ha comprobado el alemán Mesut Özil, quien durante una sesión de preguntas y respuestas en Twitter aseguró que prefería el retiro antes que jugar para Tottenham.

El mediocampista alemán, que ha quedado sin ninguna chance de jugar por Arsenal, prepara una salida en este mercado de invierno, pero hasta el momento la única oferta concreta ha sido la de Fenerbahce de Turquía.

La prensa inglesa no dudó en preguntarle a José Mourinho sobre el comentario de Mesut Özil en redes, en la previa del duelo ante Fulham. “¿Quién le dijo que el Tottenham estaría interesado en ficharlo?”, dijo el técnico luso.

Luego, Mourinho prefirió hablar sobre la manera en la que está llevando el progreso del nuevo talento de 16 años, Alfie Devine, quien marcó en la FA Cup ante el Marine. “Lo envié de regreso a la academia. Cuando llegas a ese momento tan alto, es el momento de ir a trabajar”, sostuvo.

Mourinho y Özil tiene un pasado juntos en Real Madrid (Foto: Getty Images)

José Mourinho también comentó sobre la posibilidad de que Harry Winks tenga opción de aceptar una oferta de Valencia: “¿Qué tengo que hacer para detener esto? Ya dije que no va a ninguna parte. Cuando digo que no va a ninguna parte, ¿qué más quieres que diga? Jugó los últimos partidos. Mañana será seleccionado de nuevo. Si alguien habla con otros clubes, le diría que no pierda el tiempo”, finalizó.

