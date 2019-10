Lionel Messi se lució este martes con un doblete y un par de asistencias en la goleada (5-1) de Barcelona sobre Valladolid, siendo determinante para que el cuadro catalán se quede en solitario con el liderato de LaLiga. Su gran presentación en el Camp Nou fue celebrada y comentada en todo el mundo, pero no todos están conformes con el presente de la Pulga.

Hugo Orlando Gatti, exarquero argentino e ídolo de Boca Juniors, apuntó nuevamente contra su compatriota al asegurar que únicamente destaca ante "equipos medio pelo” y no tiene punto de comparación con otros referentes históricos del fútbol.

Messi anotó un doblete en la última victoria culé en el Camp Nou. (Captura: @elchiringuitotv)

“Parece que soy anti-argentino, anti-Messi, pero Messi, hasta que no juegue bien los partidos difíciles, será un Messi local, nada más. Cuando tenga las pelotas de decir ‘me voy al Real Madrid y quiero demostrar que soy el mejor’, como hizo Cristiano Ronaldo, será el mejor. Sino será uno más”, opinó el popular ‘Loco’, actual panelista del programa El Chiringuito.

“Que juegue en la Champions, que juegue con Argentina, que juegue en el Mundial... Ahí va a pelear con Maradona, Di Stéfano, Pelé o Cruyff. Mientras tanto será un consumo local, interno. Y a mí me encanta Messi, pero no juega los partidos grandes”, agregó el otrora portero para justificar su polémica postura.

En ese sentido, Gatti consideró que Lionel Messi no es superior a Ángel Di María y ni se acerca a Diego Armando Maradona.

"Las últimas dos Champions que jugó Messi no tocó el balón, y con Argentina tampoco tocó el balón. Es más Di María que Messi. Esa es la realidad, y no tiene que doler. En partidos grandes no lo vi. Ojalá gane el Mundial con Argentina y que me tape la boca y a la mayoría de los argentinos. Al lado de Maradona no existe Messi”, profundizó Gatti ante la indignación de algunos de sus compañeros, que defendieron la jerarquía del astro azulgrana.