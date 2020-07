Daniele De Rossi vivió en Argentina por un breve periodo, mientras vistió la camiseta de Boca Juniors. Durante esa etapa, el italiano fue testigo de cómo es el trato con Lionel Messi por parte de los hinchas. El campeón del mundo todavía está sorprendido por los calificativos que le atribuyen al jugador del Barcelona.

Entonces, el italiano defendió al ’10′ azulgrana con una contundente declaración brindada a La Nación. “Si en Italia cuentas que en la Argentina le dicen pecho frío a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir pecho frío a Messi que tiene dos huevos así de grandes!”, indicó.

“Hay gente que tiene el coraje de decirle pecho frío a Messi detrás de una computadora, y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el control de la tele para cambiar de canal. ¡Y le dicen pecho frío a uno que marcó más de 1000 goles en su vida! ¡Vamos!”, explotó De Rossi.

El ídolo de la Roma continuó con la férrea defensa al argentino. “Él perdió dos finales de Copas América por penales, y yo soy campeón del mundo por penales. Mira, él es un pecho frío en la Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006 ¿Y cuál es la diferencia? Cinco centímetros”, explicó en el diario.

De Rossi también ubicó al atacante por encima del resto. “Futbolísticamente no hay nada más que explicar, se acabaron las palabras. Hay otros muy buenos, como Ronaldo, que puede ser comparable desde los números, los goles y trofeos, pero después hay una cuestión de placer, y a mí me gusta ver a Messi”, manifestó.

Finalmente, el italiano recordó los duelos que tuvo frente a Messi. “Compartir la cancha con él es una motivación. A veces me daba cuenta de que mis compañeros, antes del partido, lo miraban con ojos distintos, como de admiración y también a mí me pasó. Yo trataba de no mostrar mis sentimientos ni mi debilidad ante un jugador tan grande. Cuando le sacas la pelota a Messi te da un sabor distinto a si se las sacas a un burro cualquiera”, concluyó.