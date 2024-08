Si usted se mata de risa todos los domingos cuando en la tele le piden al ‘Puma’ Carranza su “análisis táctico”, permítame que le cuente otro de los grandes hits del ídolo crema. Allá por el 2006, Óscar Ibáñez salía de una producción fotográfíca en la tienda Umbro de Magdalena cuando llegó el ‘Puma’. Se miraron y antes que el arquero pudiera decir hola le cayó un mazazo. “¡Él cobraba debajo de la mesa! Yo tengo códigos...No me pidas hablar...Para mí existen los valores...Yo puedo ver de frente a todos...Ete..Y...códigos...códigos”.

“Carranza acusaba a Ibáñez de algo tan sencillo como imposible en la ‘U’ de Aspauza: cobrar su sueldo”, explica el periodista Miguel Villegas, testigo del hecho. ¿Qué le contestó Ibáñez? “No puedo responderle a un ídolo”. Y se fue.

Ambos tricampeones y ambos amigos dejaron de serlo a fines del 2002. Se dice que ante la falta de pagos en la ‘U’ de Cappa surgieron dos posiciones. La del ‘Puma’ que quería que todos cobraran lo mismo y la de Ibáñez que pedía pagar más a los que más jugaron. Al final salió ganando el ex número 1 merengue y el ‘Puma’ se quedó picón. Tanto que ahora se ha distanciado de su amigo Chemo porque no aguanta ver a Ibáñez como entrenador de la ‘U’ y sabe que ya no tiene sitio en el comando técnico.

Otro que no soporta ver a Chemo es Claudio Pizarro. Allá por el año 2000, en plena era Maturana, ambos eran compañeros de habitación. Chemo lo introdujo al mundo de los caballos y de amigos pasaron a ser socios. Todo iba bien hasta el 18 de noviembre del 2007, el día del escándalo en el Golf Los Incas. Si bien el delantero siempre clamó inocencia, Del Solar nunca le perdonó haber visto todo y no haber hecho nada.

Pero si se trata de la selección nada como el reciente pleito entre Juan Carlos Oblitas y Manuel Burga. En los 90 forjaron una buena amistad, incluso Oblitas llegó a sugerir que Nicolás Delfino debería dejar su cargo como presidente de la FPF y permitir que Burga encabezara las reformas que necesitaba nuestro fútbol. Pero algo pasó en el camino. Quizá fue en el 2007 cuando el ‘Ciego’ se reunió con la comisión mundialista para volver y terminaron eligiendo a Uribe. Quién sabe, pero el hecho es que en marzo del año pasado, tras una entrevista en El Comercio, Burga lo tildó de vago y Oblitas lo llamó llorón. “Cuando estuve en la selección él fue el primero que no quería que me vaya. Inclusive me llamó llorando”, contó el actual gerente de la FPF.

La última anécdota la cuenta Daniel Peredo. En la Copa América de Argentina, CMD llevó a Julio César Uribe como comentarista. Mientras esperaba para iniciar la previa del Perú-México, un aficionado uruguayo interrumpió al ‘Diamante’. “¡Noooo, no puede ser, el mejor 10 del fútbol peruano!” Uribe infló el pecho y sonrió. “Vos eras un crack, lo que jugabas, mamita querida, sacá la cámara, tomáme una foto con él”, le dijo a un amigo. Lo abrazó y antes de despedirse le agradeció la foto y le dijo: “No sabe la alegría que tengo, lo que significa para mí un recuerdo con usted, el gran... Teófilo Cubillas”.