Uno empieza preguntándose si acaso son los caminos empedrados los que mejor sube Universitario. Un breve vistazo a lo que va de temporada nos confirma con rotundidad que a los cremas les acomoda más la carrera con vallas que los cien metros lisos y que las turbulencias, antes que un obstáculo, se convierten en un acicate.

Este 1999 no viene siendo menos tempestuoso que los anteriores para el club de Odriozola. Por más abanderado del cambio que se crea, Alfredo González está actualmente inhabilitado como presidente de la institución, sigue peleado a muerte con la Federación y mantiene el mismo perfil desaforado que ya lo ha hecho conocido fuera de nuestras fronteras.

Para ponerse a tono con el superior, Miguel Company prefiere los enemigos que los amigos. Hace pocas semanas dijo muy suelto de huesos que todos los campeonatos aquí estaban arreglados para que Cristal los ganase. Ardió Troya y hoy, ironías de la vida, uno de esos torneos está a punto de ganarlo el equipo que dirige.

¿Dirá algo ahora? Mejor que no, mejor que dirija, una labor en la cual hay que reconocerle el mérito de haber encontrado un plantel, no un equipo de once, y de haberlo llevado a lo más alto. Los futbolistas no son ajenos a ese entorno difícil pero han asumido que en la cancha juega la ‘U’. Y con ese orgullo se han colocado encima del resto.