¡Penal para Perú! Nadie se atrevió a pedirle el balón a Teófilo Cubillas. El mítico ‘10’ se perfiló y en su carrera decidió pegarle hacia la izquierda de Pedro Zape. El colombiano, vivo, ágil, desvió el disparo. La pelota seguía dando pequeños botes en el área chica, pero el ‘Nene’ ya le había dado la espalda a la jugada. Así de triste es el último recuerdo de Cubillas en las Eliminatorias, donde casi nunca brilló.

¿Por qué al más exitoso jugador peruano de todos los tiempos, autor de 10 goles en los mundiales y campeón de la Copa América le costó afrontar los procesos clasificatorios? ¿Por qué apenas anotó tres veces (siempre a Bolivia)?

En su historial, el 'Nene' disputó cuatro ediciones de Eliminatorias y estuvo presente en tres Mundiales. (Foto: PRENSMART).

1969: INICIO GLORIOSO

Con 20 años, Teófilo lideró el proyecto de ‘jogo bonito’ que planteó el técnico brasileño Waldir Pereira Didí. Su toque corto y pegada certera fueron fundamentales para clasificar a México 1970. Jugó los 90 minutos de los cuatro partidos ante Bolivia y Argentina. Y anotó el primer gol en el 3-0 ante los del Altiplano, en Lima. Hasta ahí, todo bien.

Así informaba la revista "Oiga" los triunfos de la selección en el proceso clasificatorio a México 70, cuando el 'Nene' empezaba a brillar.

1973: CASI NI JUGÓ

El ‘10’ fue sustituido en los dos primeros partidos ante Chile y no fue convocado para el desempate en Montevideo. ¿Qué pasó? Un halo de misterio rodeó siempre ese tema en la triste Eliminatoria para Alemania 1974.

El periodista Alfonso Rospigliosi sostuvo que el culpable fue el técnico uruguayo Roberto Scarone, a quien acusó de dar ventajas en Lima porque cambió al ‘Nene’ a los 76 minutos para defender el 2-0, en lugar de buscar el tercer gol. Y en Santiago, porque lo sacó cuando Perú empataba sin goles, y sin Cubillas llegaron las dos conquistas sureñas. Argumentos que parecen irrefutables.

Sin embargo, hay otras versiones. En su edición del 30 de abril de 1973, El Comercio detalla que Cubillas estuvo “muy estático” en el primer tiempo. Sobre la revancha, en la edición del 14 de mayo, consigna que el volante “no aportó mucho”, pero agregó que su sola presencia preocupaba a los rivales.

En aquella época así opinaba la prensa internacional. La revista "Estadio" de Chile criticó al crack peruano.

La revista “Estadio” de Chile sí fue letal en su comentario tras el segundo encuentro: “(Cubillas) tiene talento, pero cuida sus piernas… Va contratado a Suiza y optó por jugar ‘afuera’ (del partido)”. Efectivamente, el ‘Nene’ cerraba por esos días su fichaje por el Basel suizo, en su primera experiencia en el exterior.

Cubillas manejó con ambigüedad su ausencia en el tercer partido ante Chile. Primero dijo que fue decisión de Scarone y luego de que estaba lesionado. Lo real es que el desempate lo ganaron los sureños por 2-1 en el Centenario.

Junto al 'Cholo' Sotil, en una nata de la revista "Ovación".

1977: SOMBRAS Y LUCES

Cuatro años después, Cubillas tuvo escaso protagonismo en la durísima primera parte de la Eliminatoria para Argentina 1978.

El volante había culminado su contrato con el Porto de Portugal, donde fue figura, y retornó a Alianza Lima. En el debut, en Quito, fue sometido a una marca implacable por José Villafuerte –rudo volante de impresionante ‘african look’– y aportó poco en el 1-1. La revista “Ovación”, en su edición 113, afirma que “fue uno de los partidos más bajos de Cubillas”. Resalta además que falló varios pases y que disparó débil cuando estaba solo ante el arquero.

En sus cuatro participaciones en Eliminatorias, Teófilo solo pudo convertir tres goles, los tres en arco boliviano.

En la siempre dura plaza de Santiago apenas jugó 18 minutos, aquejado por una lesión en el hombro. Marcos Calderón lo reemplazó por Hugo Sotil y Perú empató 1-1.

Para las revanchas en Lima, el ‘Oso’ no llamó a Cubillas y armó su once con Percy Rojas como organizador. Así llegaron los triunfos 4-0 a Ecuador y 2-0 a Chile que nos llevaron a la liguilla de Cali. “El ‘Nene’, extraordinario jugador con la pelota en los pies, es hombre que no lucha, que no tiene el espíritu de sacrificio que, por ejemplo, tuvo Rojas”, opinó el periodista Carlos Jiménez, en el número 116 de “Ovación”.

En Cali, Cubillas volvió a ponerse la ‘10’. Cumplió ante Brasil (derrota 1-0) y fue figura en el 5-0 ante Bolivia, donde aportó con un doblete (incluido un gol de cabeza). Al año siguiente, en Argentina, completó sus 10 goles mundialistas.

Hasta en la tapa de la revista francesa "Mondial" se informaba de las eliminatorias sudamericanas para Argentina 78.

1981: DEBUT Y DESPEDIDA

Sin disputar ningún amistoso previo, Cubillas arrancó en Bogotá. El técnico Elba de Padua Lima Tim respetó sus galones y sacó del once a Guillermo La Rosa. Al joven Julio César Uribe le dieron la misión de jugar de ‘9’, pero por inercia salía del área para hacer ‘diabluras’.

El ‘Diamante’ era el encargado de patear los penales, pero esa tarde Cubillas ejecutó desde los doce pasos una falta que él provocó, y falló. Por lo demás, no trascendió ante la fuerte y, por momentos, desleal marca de los colombianos adiestrados por Carlos Salvador Bilardo.

Era evidente que tenía que ingresar un delantero de área. Tim no sacó a Cubillas, sino a Uribe. Y La Rosa anotó con un feroz frentazo en los minutos finales.

Aquel de 26 de julio de 1981 fue el último partido de Cubillas en las Eliminatorias. Alegó que no podía jugar por no contar con el permiso de su club, Strikers de Fort Lauderdale, de la incipiente pero bien cotizada liga de Estados Unidos. Mientras tanto, Perú, con los goles de Uribe –en su puesto real, de volante de creación– y La Rosa venció 2-1 a Uruguay en el Centenario y prácticamente selló su boleto a España 1982, ratificado con el 0-0 posterior en Lima.

Cubillas reapareció en el Mundial. Y su participación se discute hasta hoy. La selección realizó una extensa gira con nota aprobatoria, pero en la antesala del torneo Tim incluyó al ‘Nene’ de 32 años.

Quizá la crítica más despiadada apareció en una revista no especializada: “Gente”, edición 418, en junio, a escasos días del debut ante Camerún. “Cubillas siempre ha sido reacio a la violencia. Ante Colombia, hizo la más triste y pobre demostración de lo que hace un jugador que tiene miedo. Se escondió durante todo el partido por temor a los colombianos con imagen de macheteros, de carniceros. Al ver la situación de devaluación y crítica que debía afrontar, se retiró a Estados Unidos y no volvió por mucho tiempo”, escribió el periodista Huachipato Cruz.

Y luego lanzó un vaticinio: “Cubillas insiste en presentarse a este Mundial, no tanto por amor a la patria, sino porque le interesa estar en esta gran vitrina que es España 82. Si Tim no modifica su manera de pensar (en el Mundial), vamos a tener que lamentar resultados”. Esta historia terminó con el 5-1 ante Polonia y la temprana eliminación tras dos empates previos (0-0 con Camerún y 1-1 contra Italia).

Medios de la época criticaban las actuaciones de Cubillas en las clasificatorias.

UN GRANDE EN LOS MUNDIALES

Solo dos mundiales le bastaron al ‘Nene’ para ser leyenda (en España 82 no anotó). Sí, con 10 conquistas supera a Lionel Messi, Diego Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane y Ronaldinho, entre otros dioses del balón. Solo el ‘Rey’ Pelé lo aventaja entre los volantes goleadores en las Copas del Mundo.

A Cubillas le sobraba calidad: le pegaba con clase con balón detenido o en movimiento, llevaba la pelota pegadita al pie y tenía gol. Mucho gol. Teófilo Cubillas, el ‘sucesor de Pelé’ –como lo llamaron en la década del 70– es el futbolista más reconocido de nuestra historia. Pero en las Eliminatorias, donde más que partidos se disputan ‘guerras’ en el verde, el genio no brilló.

