Patrick Sparks se divierte jugando al golf y Buenos Aires le sonríe. Van dos jornadas del Latin America Amateur Championship y el pulso no le falla, hecho que lo pone como candidato sin dejar la etiqueta de sorpresa. Por dos razones: porque se subió a la cima de la clasificación en el arranque del LAAC cuando nadie lo tenía y por aferrarse a ese codiciado primer lugar después de la segunda ronda, momento en el que las manos empiezan a tener la misma firmeza que una gelatina.

Ni siquiera el intenso calor, de unos 34 grados, pudo frenarlo. “Se sabía que iba a hacer mucho calor. En muchos hoyos metí el gorro en el cooler para estar con la cabeza fría y me mantuve hidratado”, nos contó Sparks, quien finalizó el segunda ronda con 70 golpes, dos bajo par. Con lo hecho este viernes, lleva un total de 136 golpes, ocho bajo par, la misma cantidad que el representante de Islas Caimán, Justin Hastings.

Su tercer Latin America Amateur Championship por ahora está siendo inolvidable. Ya en la edición anterior, en la acabó en el puesto 25 había dado indicios de su juego. ¿Dónde cree que mejoró? El mismo Patrick Sparks lo explica: “El putter ha sido muy bueno, he metido muchos buenos putts igual que ayer y también manejar los errores. Nuevamente saber dónde puedo fallarla, si la fallo, dónde voy a tener la chance de salvar el par... ese tipo de cosas que me dan buenas chances de hacer números altos”.

“Muy feliz, sobre todo porque he venido a disfrutar. Creo que el golf es un deporte en el que los favoritos no siempre van a ganar. Se me han dado un buen par de días y estoy muy contento por eso”, comentó con mucha tranquilidad el jugador de 23 años, quien quiere vivir el día a día. “Es imposible no ponerse a pensar en lo que puede pasar al final de la semana, pero bueno, iremos paso a paso y ver si se da”.

Mauricio Tello mejoró su rendimiento en el segundo día del Latin America Amateur Championship que se disputa en Buenos Aires. (Foto: LAAC) / Thomas Lovelock

Por su parte, Mauricio Tello recuperó posiciones en el segundo día del Latin America Amateur Championship. El peruano de 18 años acabó la jornada con 68 golpes, cuatro bajo par, superando el corte. Recordemos que en la fecha inaugural del certamen, el golfista que disputa su segundo LAAC hizo 76 golpes, cuatro sobre par. En la sumatoria, Tello lleva 144 golpes, ya que realizó los mismos golpes que el par.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el LAAC fue creado para desarrollar aún más el golf de aficionados en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El campeonato se traslada cada año a los mejores campos de golf con la participación de los jugadores amateurs más destacados de la región. El campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament, y exenciones para The Open y el U.S Open.