Hace una década tomó las riendas de la nueva generación del fútbol peruano a través de la Sub 20, precedido por haber sido forjador de Edinson Cavani, Luis Suárez, Diego Lugano. Sin embargo, la tempranera eliminación en el Sudamericano jugado en Arequipa apresuró su salida de la Videna de San Luis.

De aquella selección juvenil asomaban jugadores que hoy son realidad en la absoluta como André Carrillo, Christian Cueva, Alexander Callens y Carlos Cáceda. “Tuvieron una gran Copa América y muchos han crecido futbolísticamente”, confesó el técnico uruguayo Gustavo Ferrín, actual director deportivo del Liverpool de Montevideo.

Eso sí, reconoció que le generó sorpresa no ver consolidado en la blanquirroja a Carlos Ascues, el líder del grupo que condujo en el 2010. “Para mí era uno de los mejores jugadores del fútbol peruano”, admitió. Ferrín también habla del partido que protagonizarán Perú y Uruguay, este de 2 de septiembre en el estadio Nacional por las Eliminatorias y elogia a Paolo Guerrero, quien reaparecerá en la bicolor. “Es un jugador con una estirpe de guerrero”, subrayó.

-Actualmente trabaja como director deportivo en Liverpool de su país, uno de los equipos con los planteles más jóvenes del fútbol uruguayo...

Es una institución que tiene 106 años, que nunca había sido campeón. Llevó veintisiete meses y ha salido campeón tres veces. Ha ganado en el fútbol profesional la Supercopa, el torneo intermedio y el clausura. Desde que yo llegué se ha ganado los únicos tres torneos del año en sus 106 años de vida. Me siento muy respetado y más cuando hay logros deportivos. Es el equipo más joven de prácticamente todos los continentes. Tiene jugadores a nivel mayor, juveniles y un gran proyecto.

-Todo lo contrario, sucedió con la Sub 20 de Perú, como entrenador juvenil. ¿Por qué?

Cuando llegué a la selección, fue en julio, para entrenar y armar un campeonato en enero. Fue la última selección que comenzó sus entrenamientos. La que menos preparación tuvo. Se logró objetivos de preparación, después hay otros que son estadísticos. Hay muchos que han tenido objetivos estadísticos a temprana edad y cuando son grandes fracasaron. Estoy convencido que los objetivos deben trazarse del punto estadístico cuando son grandes, no chicos. En Uruguay, la generación que yo trabajé se mantuvo durante diez años yendo a mundiales y ganando la Copa América. Me siento orgulloso al decirlo, ahora es una preocupación sustituir a los Godín, Cavani, Suárez, Muslera.

-¿Qué jugadores peruanos que dirigió sobresalieron en la Copa América de Brasil?

Alexander Callens. Lo vi un hombre maduro producto de muchos años en una liga en crecimiento. Tiene un perfil futbolístico, se mantiene. Después, la calidad de Carrillo y Cueva, impresionante. Me alegra mucho. Veo que esos jugadores se proyectaron. Lograron jugar un Mundial. Crecieron futbolísticamente, y son imágenes para los más jóvenes que sigan su camino. Es interesante que el Perú tenga jugadores brillantes. Es importante tener un proyecto en el cual se mire más el futuro profesional de los jugadores, que la inmediata preparación para ganar torneos juveniles.

¿-Le sorprendió la ausencia de algún jugador que dirigió no verlo consolidado?

Sí, yo esperaba ver a Ascues. Tenía cualidades futbolísticas de un líder del fútbol peruano. Un líder natural dentro del campo. Lamentablemente no pudo consolidarse, desconozco las razones. En la Copa América de Chile, yo estaba en la Conmebol, lo observé y voté por él, como uno de los mejores del torneo.

-Actualmente está jugando en Alianza Atlético de Sullana tras haber descendido con Alianza Lima en el 2020...

Era un jugador excepcional, tenía todas las cualidades. Desde carácter, condiciones técnicas, incluso, condiciones físicas. Tenía un gran trajinar, era veloz. Hay veces las circunstancias de la vida hace que no pueda mantenerse en el fútbol de alto nivel. No sé las causas ni en qué condiciones está.

-En los encuentros de Copa América, André Carrillo le sumó gol a su juego. En juveniles era goleador, después se alejó del arco al jugar como extremo...

Cuando lo vi por primera vez tenía una condición atlética formidable, más allá de sus habilidades. La condición atlética era de un jugador elite. Yo le decía que podía jugar en cualquier liga del mundo, cuando él quiera, en el tiempo que quiera. Realmente era un jugador maravilloso. Ahora veo a un Carrillo con mucho más carácter, con una mentalidad más ganadora.

-¿Cuál es el futbolista de la selección uruguaya que más aconsejaba en juveniles?

Recuerdo el caso de Muslera. Había tres arqueros en disputa por el puesto y faltando diez días, le dije que iba a jugar, él se sorprendió, pues pensó que iba a quedar afuera. Yo estaba mirando la proyección del jugador por sus condiciones físicas, no por el momento que uno tomó la decisión de que sea titular. Fue una sorpresa muy grande. Hay otros que han dejado la selección, haber compartido con Lugano, el ‘Palito’ Pereyra, jugadores que han brillado en Europa, me da mucha satisfacción.

-¿Qué espera del Perú-Uruguay del próximo 2 de septiembre en Lima?

En una Eliminatoria siempre hay necesidad de sumar de a tres. Más allá de las condiciones de cada equipo, un Perú-Uruguay de querer ganarse mutuamente y de llevarse los tres puntos. Las Eliminatorias se juegan con mucha emoción, tensión, y creo que será un partido muy luchado.

-¿Perú es distinto con Paolo Guerrero en el campo?

Ningún rival quiere jugar contra Paolo Guerrero. Si yo fuese rival de Perú, no me gustaría que juegue contra mí. Guerrero es un ejemplo de un tipo batallador. Más allá de sus cualidades futbolísticas, es el sentido de pertenencia.

-¿Qué opinión genera la repentina negativa de las ligas europeas en ceder a los futbolistas sudamericanos a sus selecciones?

Yo creo que todo esto es una gran movida política, el interés que tienen las ligas por no ceder jugadores es porque le pagan su sueldo y son dueños de los jugadores, pero se olvidan que el fútbol gira en un eje que es el Mundial. No es un buen manejo el que están haciendo. Los intereses económicos están centrados en Europa, no en América.

¿Se imagina a la selección uruguaya sin Cavani y Suárez ante Perú?

Yo creo que es una presión que han hecho para dejar un antecedente a futuro. Creo que los jugadores de cada país irán a jugar las Eliminatorias. Es un antecedente que van a dejar para los próximos mundiales y bajar las cotizaciones de jugadores que van al fútbol europeo. Tendrán cláusulas. Quizá sea una locura lo que digo.

