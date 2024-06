A pocos minutos del inicio del partido entre Perú y Chile, la blanquirroja, a través de su cuenta de Instagram, compartió la numeración oficial para este encuentro con la particularidad de hacer acompañado de una canción de Marc Anthony.

Esto no tendría nada de raro, si es que al entrenador rival, en este caso Ricardo Gareca, no le disgustara tanto la música o la figura de este artista puertorriqueño.

Como se recuerda, ‘El Tigre’, en varias oportunidades ha dejado claro que no quiere a la música del mencionado cantante cerca de los equipos que entrena.

Esto incluye a lo que puedan cantar sus propios jugadores, según cuentan varios periodistas peruanos y colombianos.

Cabe precisar que la canción ‘Tu amor me hace bien’ de Marcj Anthony solo se reproduce cuando se ingresa a la publicación desde un dispositivo móvil.

“Era una mañana previa a un concierto y había una prueba de sonido. En ese momento, la ‘U’ entrenaba de manera privada en la cancha auxiliar que quedaba al lado de la explanada sur. De pronto, se escucha la voz de Marc Anthony. Gareca llamó a José Olaechea, el jefe de prensa, y le dijo: ‘Que pongan la música que quieran, pero no Marc Anthony. Si no paran, no sigo con los entrenamientos’”, contó el periodista Miguel Villegas en aquel momento.

Perú y Chile cierran la primera jornada del Grupo A de la Copa América, en la que Argentina ya se impuso 2-0 a Canadá el último jueves.