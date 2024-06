A Stefan Kramer le tomó dos años superar una depresión producto del éxito. Lograr una caracterización como la de Ricardo Gareca le ha llevado menos tiempo y en pocos días, el resultado ya se ha viralizado en la plataforma de Youtube con casi 400 mil visualizaciones y más de seis mil ‘Me gusta’. El video dura 21 minutos y en él, Stefan hace alarde de una interpretación muy peculiar del ‘Tigre’. No es comedia, no es burla, parece más bien un retrato exagerado y alturado al mismo tiempo. El hiperrealismo con el que exalta las facciones y modismos del entrenador argentino pueden ser dignas de aplausos, pero también de risa. Y es ahí donde radica su éxito. Como sucede en las mejores actuaciones, la clave no reside en la exageración gestual ni en copiar el tono de voz solamente, sino que es la captura minuciosa del pensamiento lo que redondea una construcción verosímil y afectuosa del personaje. Pero, ¿quién es Stefan Kramer y por qué a los peruanos debería importarnos a propósito del duelo de la selección peruana con Chile?

Stefan Kramer es una especie de ‘Cachín’ en Chile. Actor, presentador, comediante, guionista, director y productor de cine. Todos los chilenos lo quieren hasta el hartazgo y a todos los chilenos, a veces, les harta quererlo tanto. Ha sido todo y casi todos en los últimos 15 años, pero saltó a la fama en el Festival de Viña del Mar 2008. Aquella noche hizo 33 imitaciones en una rutina de 70 minutos. El show le valió aplausos de pie y Gaviotas de Oro, Plata y Bronce. Cuenta Kramer que fue luego de esa presentación que padeció un severo cuadro de depresión, producto de la ansiedad que le generaba pensar y cuestionarse en cómo seguir sorprendiendo a su público. Como que Maradona se ponga a pensar qué otro gol podía hacer al día siguiente del que anotó en México 86 llevándose a todos los ingleses.

Tomarse en serio la risa

Parece broma, pero es parte de la responsabilidad que implica alcanzar un estatus de popularidad en un rubro poco convencional. Stefan quiso ser actor, pero terminó centrando sus esfuerzos en profesionalizar la imitación. ¿Cómo? Con un buen trabajo de observación para retratar los detalles y la exageración meticulosa de aquellos componentes que hacen único al personaje. En ese tránsito ha sido criticado y calificado de clasista. Tal es el caso de sus imitaciones a futbolistas como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, todos ellos provenientes de un estrato social humilde en ese país y que Kramer aprovecha para encontrar la risa en sus orígenes.

Es difícil no encontrar cuestionamientos cuando, finalmente, imitar implica llevar el personaje al ridículo.

En ese sentido, Jorge Benavides (JB) y Carlos Álvarez podrían ser sus pares actorales en el Perú. Como a Kramer, a los imitadores peruanos se les ha criticado mucho cada vez que un personaje explotaba una característica muy sensible. Como la imitación del ‘Bombardero’ y su ‘Profesor’, donde el factor sentimental se llevaba al límite. También está como antecedente una de las primeras imitaciones al ‘Depredador’, de un modo muy amanerado. La línea termina siendo muy frágil y delgada.

Las controversias son parte del oficio de Kramer, que en el 2011 fue acusado de burlarse de la orientación sexual de un reportero gráfico muy conocido en Chile. En el 2020 fue acusado de ‘idealizar’ la violencia, luego de manifestarse a favor del estallido social que paralizó las principales ciudades de ese país. A la par, el humorista fue construyendo una carrera en el cine local con dos películas distribuidas por la 20th Century Fox: Stefan v/s Kramer y El Ciudadano Kramer. Casi como el fenómeno Asu Mare en Perú.





Kramer y el fútbol

Pensar en Stefan Kramer invita a recordar a un imitador de talla mundial como Julio Zabala, uno de los más grandes artistas de República Dominicana y tal vez el imitador más universal en español. Kramer copia cosas de Zabala muy bien, pero además apunta audazmente en un rubro como el deportivo.

Ha imitado a los tenistas chilenos Marcelo Ríos, Fernando González y Nicolás Massú; además de a la mayoría de figuras y exfiguras de la selección chilena de fútbol. Antes de Gareca, ya había dado muestras de su arte con interpretaciones de Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa; pero son su actuaciones como Lionel Messi, Luis Suárez y Cristiano Ronaldo las que lo han ubicado en el radar internacional.

A Lionel Messi lo imitó por primera vez a propósito del Mundial Brasil 2014. Ahí también hizo de ‘CR7′ y sus personajes fueron una sensación. En Uruguay causó cierta polémica que la escena entre Medel y Suárez (ambos imitados por Kramer) termine con el charrúa mordiéndole el hombro al chileno, en clara mención al incidente que tuvo ‘Luisito’.

Kramer ha imitado antes a personas como Daddy Yankee, Evo Morales, Donald Trump, José Mourinho y hasta Bad Bunny. Pero es con su imitación a Ricardo Gareca que ha vuelto a aparecer en todos los medios en Chile. No es para menos. ‘La Roja’ vive el tan ansiado renacer deportivo apenas meses después de la llegada del ‘Tigre’ y luego de tres partidos en el que le ha devuelto la confianza al seleccionado chileno.





Gareca asumió la conducción de Perú en el 2015 y se mantuvo hasta el 2022.





¿Qué dice Gareca?

El discurso de Gareca, como durante siete años en Perú, se basa en la confianza. “Confío y creo en el jugador chileno”, sentenció el argentino en el día de su presentación oficial como seleccionador de Chile. El DT ha logrado sanear el ambiente de ‘La Roja’ en tiempo récord y este viernes 21 de junio tendrá que enfrentar su primer gran reto: el debut en la Copa América. El condimento especial de tal suceso es que el rival de turno será nada menos que la selección peruana.

Por eso Kramer, en su imitación, juega con elegir entre el pisco chileno o el pisco peruano, entre disfrutar de un lomo saltado y ahora de comer cazuela, un plato típico en el país sureño. Y en la mesa, donde es entrevistado, todos sonríen, le celebran cada forma tan suya de evadir las preguntas complicadas o de salir airoso con una respuesta diplomática.

Es como todos pensamos que sería el Gareca más sincero entre amigos. Y he ahí la gracia.

Según el diario La Tercera de Chile, Ricardo Gareca se enteró de la imitación de Kramer a través algunos dirigentes de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional), quienes le advirtieron al entrenador del video en Youtube. Aseguran, además, que en lugar de fastidiarse, el argentino dejó escapar una sonrisa.

Para el ‘Tigre’ no es algo fuera de lo común. En siete años con la selección peruana, alguna vez le tocó cruzarse con un imitador suyo menos prolijo y varios imitadores de figuras como Christian Cueva, Edison Flores, Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero. Con ninguno cruzó palabra, pero a todos respondió con una sonrisa. Gareca sabe que la risa es la mejor manera de distender los nervios.

