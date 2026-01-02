Desde febrero de 2025, El Comercio emprendió un proceso de transformación digital centrado en uno de sus activos clave: el video. Aunque el medio genera cientos de piezas mensuales, gran parte del contenido no se aprovechaba al máximo, lo que motivó la búsqueda de soluciones para optimizar su uso y circulación interna.

El proyecto comenzó con un análisis profundo de la operación de video, que permitió identificar los principales cuellos de botella y oportunidades de mejora. La revisión reveló tareas manuales excesivas y falta de integración entre flujos entre áreas, factores que impactaban en la eficiencia operativa y el aprovechamiento editorial.

A partir de este diagnóstico, El Comercio implementó soluciones para automatizar procesos clave como el etiquetado, la carga y la búsqueda de videos. Entre los desarrollos más relevantes destacan un sistema de taggeo automático y un buscador editorial. Ambas herramientas, ya operativas en un entorno controlado, han generado resultados concretos: la producción efectiva creció 7.5 % y los tiempos de carga se redujeron a una quinta parte gracias a la posibilidad de hacer múltiples cargas en paralelo.

“Uno de los grandes aprendizajes de este piloto fue comprender que no basta con generar herramientas tecnológicas: es clave conectar los flujos de trabajo y fomentar una cultura colaborativa entre las áreas de tecnología, producto y editorial”, señaló José Manuel Jurado, gerente general del Grupo El Comercio. “La transformación digital no es solo una meta tecnológica, sino una oportunidad para alinear capacidades internas en torno a objetivos comunes y acelerar el impacto de nuestros contenidos”, agregó.

Uno de los pilares del proyecto fue la coordinación entre las áreas técnicas, editoriales y comerciales. Se establecieron rutinas compartidas, metodologías ágiles y mecanismos de validación constante que facilitaron la adopción de las herramientas y aseguraron su alineación con los procesos reales del medio.

Jurado apuntó que este avance no hubiera sido posible “sin una visión compartida desde el inicio” y que “la colaboración entre equipos nos permitió diseñar soluciones que respondieran a las necesidades reales del negocio y escalar rápidamente los aprendizajes” en la búsqueda de mejoras. “Ese enfoque conjunto ha sido clave para que el proyecto genere valor tangible en tan poco tiempo”, añadió.

“Agradecemos especialmente a Google News Initiative por acompañarnos estratégicamente en este proceso. Su experiencia, apertura y metodología fueron fundamentales para acelerar nuestra curva de aprendizaje y enfocarnos en soluciones de alto impacto”, concluyó Jurado.

Este tipo de experiencias demuestra que la transformación no empieza por automatizar la creatividad, sino por resolver cuellos de botella que obstaculizan la operación diaria. La implementación de herramientas simples, conectadas al flujo de trabajo, permite liberar tiempo y abrir camino a innovaciones más ambiciosas.

“Desde Marktube Group acompañamos a El Comercio en todo el proceso como consultores estratégicos, con un enfoque claro: la verdadera transformación comienza resolviendo fricciones operativas concretas. Solo así se liberan recursos y capacidades que permiten escalar de forma sostenible,” señaló Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube Group.

Con la fase piloto finalizada, El Comercio proyecta escalar estas herramientas a toda su operación, integrarlas a su CMS y explorar nuevos formatos en video que lo cimenten como pieza central de su oferta editorial y generación de ingresos.