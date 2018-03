BCR: Déficit fiscal se incrementó a febrero

El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses a febrero de 2018 fue equivalente a 3,3% del PBI, mayor en 0,1 puntos porcentuales respecto del producto registrado el mes anterior y en 0,6 puntos porcentuales frente al resultado en el mismo mes del 2017, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

La autoridad emisora dijo que el incremento del déficit fiscal se debió principalmente al aumento del gasto no financiero del gobierno general.

(Foto: El Comercio)

En términos mensuales, el sector público no financiero registró un déficit de S/2.319 millones en febrero, mayor en S/953 millones al del mismo mes de 2017, explicado principalmente por los mayores gastos no financieros del gobierno general (S/ 1 480 millones), tanto corriente como de capital, y por el mayor pago de intereses de la deuda pública (S/ 789 millones). Ello fue atenuado, en parte, por los mayores ingresos del gobierno general (S/829 millones), en particular de ingresos tributarios.

Los ingresos corrientes del gobierno general aumentaron 8,7%. Los ingresos tributarios lo hicieron en 10,5% debido principalmente a la mayor recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV), así como del Impuesto a la Renta, en particular de los pagos a cuenta por parte de las personas jurídicas y por regularización.

El gasto no financiero del gobierno general aumentó a un ritmo anual de 17,1% en febrero. Ello se registró en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, y en los componentes corriente (15,4%) y de capital (24,9%).

