De acuerdo con información de Bloomberg, el precio del dólar para hoy es de S/3,44 con un alza de 0,02% respecto al día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el jueves 16 de abril?

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,44, cierre de S/3,4440, promedio de S/3,4440, mínimo de S/3,42 y máximo S/3,4470.

Además, se negociaron US$390 millones en el mercado spot interbancario, 83% más del flujo visto ayer ($212 millones). Asimismo, no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del BCR.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada mantuvo la tendencia alcista observada desde hace dos días conforme avanzan los resultados de la ONPE.