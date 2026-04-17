Resumen

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Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: GEC)
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/ JULIOREA
Por Redacción EC

De acuerdo con información de Bloomberg, el precio del dólar para hoy es de S/3,44 con un alza de 0,02% respecto al día anterior.

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