Resumen

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La expectativa de compras online de los peruanos para este 2026 es alta (65 %), principalmente entre jóvenes y NSE alto/medio. Foto: GEC.
La expectativa de compras online de los peruanos para este 2026 es alta (65 %), principalmente entre jóvenes y NSE alto/medio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Interactive Advertising Bureau (IAB Perú) anuncia la primera edición del CyberWow 2026. El evento de comercio en línea más importante del Perú se desarrollará del 20 al 23 de abril, siendo el único cyber que habrá en el país para este mes.

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