El Interactive Advertising Bureau (IAB Perú) anuncia la primera edición del CyberWow 2026. El evento de comercio en línea más importante del Perú se desarrollará del 20 al 23 de abril, siendo el único cyber que habrá en el país para este mes.

“El CyberWoW es el evento online con mayor conocimiento entre shoppers digitales, convirtiéndose en una gran vitrina para los negocios y las marcas emprendedoras al mostrar sus productos y servicios para todos los peruanos“, destacó Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú.

Entre las marcas participantes están: Falabella, Ripley, Tiendas EFE, Temu, Mercado Libre, Inkafarma, Plaza Vea, Hiraoka, Perfumerías Unidas, Superpet, Bata, Renzo Costa, H&M, Sodimac, Esika, Cruz del Sur, entre otras.

Comportamiento de compra

Según un informe de Question Pro (panel Perú), el CyberWow es conocido por cerca del 75% de los internautas y el 50% de los shoppers compró en la última edición de noviembre de 2025.

En el evento, las categorías moda (47%), belleza y cuidado personal (38%) representaron la mayor incidencia de compra. Asimismo, moda registró la mayor compra en Lima y artículos electrónicos en el interior.

El informe también reveló que la expectativa de compras online de los peruanos para este 2026 es alta (65 %), principalmente entre jóvenes y NSE alto/medio.

Las categorías de restaurantes, plataformas internacionales, tiendas por departamento y supermercados lideran la incidencia de compra. Así como las categorías de electrodomésticos, moda, alimentos y bebidas, y artículos electrónicos.

Perfil de los compradores del CyberWow

De acuerdo con el informe, el 51% de los compradores del CyberWow son mujeres. La edad promedio de hombres y mujeres es de 30 a 49 años de NSE C (47%), NSE D (28%) y NSE A/B (26%). Este es el evento online con mayor compra efectiva, tanto en Lima como el resto urbano y NSE A/B.

Los drivers que motivarían la compra en el CyberWow son los descuentos y la entrega de productos gratis. Asimismo, el reporte señaló las razones de compra de los internautas: el 57% encuentra productos nuevos o diferentes, el 39% aprovecha beneficios de su banco o tarjeta, y el 36% busca adquirir regalos o adelantar compras importantes.