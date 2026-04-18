Horóscopo de HOY, sábado 18 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la comunicación mejorada hará brillar su emprendimiento y le abrirá puertas. Amor: un encuentro no planeado con cierta persona dará inicio a una hermosa relación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará gente con antecedentes de éxito pero su proyecto será mejor considerado. Amor: creerá que su encanto no interesa pero un encuentro fortuito cambiará las cosas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: con buen ánimo disipará las tensiones diarias y podrá alcanzar metas. Amor: le pedirán un compromiso que tal vez no esté preparado para asumir pero estará bien.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el éxito le acompaña y no será un resultado caprichoso sino por su tenacidad. Amor: dará seguridad a la relación porque las muestras de afecto no dejan de expresarse.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un cambio esperado se concretará con rapidez y hará que ignore malas propuestas. Amor: surgirán trabas en la relación que podrían haberse evitado con más afecto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: noticia positiva dará motivos para celebrar el logro por su idea. Amor: no mostrará inhibiciones ante gestos románticos que liberan el deseo contenido.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aunque vea con claridad el origen de los problemas, no podrá revertirlos. Amor: surgirá un conflicto entre la relación y la seguridad material, pero se resolverá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: ideas que prometen mucho dinero y rápido serán un riesgo. Amor: disfrutará de los momentos agradables en pareja si cura las heridas del pasado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: aun con los pagos postergados, los negocios continuarán firmes. Amor: una sucesión de momentos dichosos compensarán cierta ausencia difícil de olvidar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá las dificultades que otros no pudieron arreglar. Amor: disfrutará de una fuerte calidez cuando se concrete el encuentro más deseado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá un difícil desafío y la situación económica comenzará a mejorar. Amor: gente entrometida será una mala influencia que daña a la pareja, pero los alejará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento complicado por alguna promesa de pago que no se cumplirá. Amor: inseguridad, temor al rechazo o a un engaño, pero apoyará los pies sobre la tierra.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE PERO MANTIENE UNA ACTITUD REALISTA RESPECTO DE SUS INTERESES.