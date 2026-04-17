Consulta el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 17 de abril de 2026. ¿Cuál es la cotización actual del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV)? En la siguiente nota podrás revisar el tipo de cambio asignado al dólar estadounidense. ¿Por qué es importante para la economía venezolana? Esta equivalencia económica ayuda a establecer valores semejantes entre ambos billetes. La tasa oficial asignada el dólar BCV se emplea para así con su cotización facilitar el flujo de la economía y sus valores entre billetes de distintos países. En este caso, Estados Unidos y Venezuela. Con esta cotización oficial y su equivalencia se podrán realizar pagos de diferentes índoles desde pagos de la canasta básica hasta otros servicios.

El Banco Central de Venezuela ha señalado que el precio del dólar que ofrece se establece como un promedio ponderado de otras cotizaciones financieras. Con la finalidad de encontrar una equivalencia más precisa al mercado bolivariano.

Dólar BCV hoy en Venezuela | Foto: Freepik

¿A cuánto se cotiza el dólar BCV hoy en Venezuela?