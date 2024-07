Expodeco celebra su edición número 11 exponiendo las novedades en diseño de interiores y arquitectura y que ha mantenido un crecimiento sostenido. En este tiempo, la feria ha crecido un 400% tanto en área de exposición como en visitantes y actividades que impulsan negocios de estos rubros.

Al hablar específicamente de mejoramiento del hogar, Luis Liendo, director de la feria, comenta que la comercialización en 2023 fue de US$ 131 mil millones y, para este año, se espera llegar a los US$ 177 mil millones.

Asimismo, la comercialización de muebles pasó de US$ 650 mil millones en el 2019 a casi superar los US$ 900 mil millones este año.

“Hay un crecimiento interesante en este mercado que hace que esté muy dinámico. El crecimiento es por el dinamismo de los cambios de forma de vida luego de la pandemia”, dice.

Frecuencia en la remodelación

Liendo explica que, en promedio, una persona puede gastar desde US$ 1.400 en la remodelación o mantenimiento del hogar –partiendo de un diseño básico pero funcional–, hasta US$ 15 mil, si se trata de algo más sofisticado y con materiales importados y tecnología.

"Existe un paradigma de que el diseño es un tema de gasto, pero trae consecuencias positivas en términos de ahorro en el tiempo"

Las remodelaciones pueden darse cada año y medio o dos años, dependiendo de lo que se realice, o puede darse cada seis meses, si solo se trata de decoración.

A nivel corporativo, los costos se miden por metros cuadrados. Así, el ticket para un proyecto básico se encuentra entre los US$ 600 y los US$ 800 por m2. Un proyecto más sofisticado oscila entre los US$ 1.200 y US$ 1.600 el m2.

Expodeco

Expodeco tiene varios objetivos este año con diversas actividades, como la zona de exposición de materiales, productos y servicios, donde generalmente las personas podrán encontrar más que productos, experiencias, dice Liendo.

Este año, la feria prevé crecer un promedio de 6% y se invertirá US$ 1,5 millones para implementar los espacios, servicios y bienvenida al visitante. Además, US$ 5 millones para recibir a las empresas.

Expodeco en su edición del 2023

“Calculamos que los negocios proyectados a mediano y largo plazo superan los S/ 50 milllones para este año en una actividad paralela a la exposición que es la rueda de negocios. Tendremos 150 reuniones con 20 empresas que tienen proyectos para gastar en compra de servicios, materiales, acabados, que superan los S/ 650 millones”, explica.

Estos negocios son para desarrollar edificios multifamiliares, oficinas, casas, condominios, obras corporativas, entre otros, en la feria contará con 240 expositores.