El CADE Ejecutivos 2024 fue un espacio, como es costumbre, de reflexión y análisis. Pero, a diferencia del año pasado, albergó un ambiente (algo) agitado. Mientras el evento estaba en pleno desarrollo, y desde hace varios días previos, las carreteras hacia Arequipa continuaban bloqueadas. Según Julio Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, la agroexportación habría dejado de recibir S/8 mil millones por 8 días de bloqueo. ¿Qué pasó? En su mayoría, mineros a favor del REINFO se hacían sentir en la discusión y agenda pública, que también incluyó la censura del ministro Rómulo Mucho, titular del Minem, por parte del Congreso. ‘¿Quién será su reemplazo?’ fue una de las preguntas que rondaba en las conversaciones durante la cumbre empresarial. Y así también, rondaba la duda de si la presidenta Dina Boluarte aceptaría la invitación de presentarse ante un auditorio en el que gozaba del 6% de aprobación –el doble de la cifra a nivel nacional–, según Ipsos.

La confirmación de su ausencia hizo notorio el hecho de que en el 2023 fueron 8 los ministros que participaron en ponencias en la cumbre empresarial, y que este año la cifra se redujo a cero. El ministro Arista, el único miembro del Gabinete incluido en la agenda, había adelantado que tampoco asistiría debido al debate del presupuesto público. Una oportunidad perdida.

Hubiera sido provechoso que el Ejecutivo recibiera de primera mano las propuestas gremiales, por ejemplo, y que este diálogo público- privado que tanto se necesita pasara de la retórica a la práctica en un espacio público como es el CADE Ejecutivos.

El considerar conveniente no participar es un mensaje contundente del Gobierno. Pero, si bien el aquí y el ahora son importantes, el 2025 está a la vuelta de la esquina. Para noviembre del próximo año, mes en el normalmente que se realiza el CADE Ejecutivos, estaremos enfocados en los candidatos y sus propuestas. Se vuelve, entonces, más importante aún la necesidad de recuperar el diálogo en todos los niveles y esferas, pero sobre todo, la escucha atenta y activa para que el 2025 sea un año pre-electoral y no de crisis, pues como aseveró el presidente del BCR, Julio Velarde, durante su participación en Arequipa, es necesario no promover las crisis políticas que impacten la economía y eviten el crecimiento del PBI.