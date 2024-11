Dina Boluarte: ¿Por qué canceló a último momento su participación en la CADE 2024?

Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, manifestó en CADE 2024 que todos en el ecosistema previsional deben dedicarse trabajar para que el reglamento de la reforma previsional de las AFP produzca los mejores beneficios para los ciudadanos.

— Han sido dos días en los cuales se ha analizado en CADE de la visión a futuro. ¿Cuáles son para ti los puntos más críticos?

Yo diría que lo más desafiante es la debilidad institucional que venimos arrastrando desde hace varios años. Una debilidad que impide pensar en el largo plazo. Se ha dicho en CADE, por ejemplo, que el ministro del Interior ha cambiado cada tres meses en promedio. Es imposible diseñar una política de largo plazo con un ministro que cambian cada 6 o 9 meses. Creo que hay un desafío importante sobre lo qué podemos hacer para fortalecer la institucionalidad y generar una conexión de mucha más confianza y de largo plazo entre el Estado y la empresa.

— ¿Y, sobre todo, para promover la inversión y el cierre de brechas?

La gran brecha hoy en día es la infraestructura. Cualquier proyecto de infraestructura tiene un periodo largo para planearse, para financiarse y para ejecutarse. La recuperación de la inversión, dependiendo de qué tipo de infraestructuras se trata, puede durar 10 o 15 años. Para hacer una obra como el nuevo puerto de Chancay tienen que tener empresarios con mucha confianza y un Estado que te de cierta seguridad, sobre todo, seguridad jurídica, que es algo que está faltando mucho en el país.

— ¿La solución de estos problemas tiene un impacto en los peruanos?

Sí. Yo creo también que es importante transmitir a la ciudadanía el impacto positivo. Una mejor vía reduce el tiempo de transporte. La infraestructura adecuada de agua, reduce las enfermedades. No solamente necesitamos la inversión del Estado, sino que hay un desafío importante que es cómo lograr transmitir a todos los peruanos los beneficios que genera la inversión privada en infraestructura.

— Hablemos ahora del sistema previsional. Primero sobre esta propuesta para ampliar las alternativas en las cuales pueden invertir las AFP. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre ello?

En el campo de las inversiones, el regulador sí nos ha dado mucha libertad. Uno de los temas que está proponiendo es que podamos invertir directamente en empresas privadas. Creo que eso es positivo porque va a permitir, eventualmente, ampliar las oportunidades de inversión y acompañar a las empresas medianas a evolucionar para seguir creciendo y, ojalá, Llegar a un mercado público.

— ¿Esto, dependiendo del apetito de riesgo que tenga cada entidad?

Cada AFP va a tener que armar un equipo, armar manuales y procedimientos. Si la SBS lo aprueba, cada inversión tendrá que seguir un proceso de debida diligencia. Y a diferencia de lo que ocurre en el mercado público, tenemos que estructurar contratos para proteger los intereses de los accionistas minoritarios, que vendríamos a ser eventualmente nosotros.

— ¿De cara a la rentabilidad, esto abre una posibilidad para diversificar a las AFP?

No solo diversificar, sino que deberíamos tener un retorno mayor. Una de las grandes ventajas que tienen los fondos de pensión en el Perú y el mundo es que tienen liquidez a largo plazo. Entonces, uno puede entrar en un activo ilíquido, que podría una inversión directa, y ganar ese premio en liquidez. Entonces, no solamente te diversifica, porque tienes más empresas dónde invertir, sino que te ganas ese premio de liquidez que otros inversionistas - con flujos de más corto plazo - no pueden ganarse. Eso te da una alternativa súper interesante.

— ¿Es una oportunidad que están evaluando ustedes también?

Sí, claro. Está la norma recién implementada, pero la vamos a evaluar porque acuérdate que, en este momento, los portafolios han sufrido el estrés de los retiros. Eso nos ha restringido ese gran beneficio de liquidez que siempre hemos tenido y que hemos podido aprovechar para buenas oportunidades. Los retiros nos han impedido, en parte, que aprovechemos eso. Yo creo que, en los próximos doce meses, hasta diciembre del año 2025, deberíamos tomarnos un tiempo para recomponer los portafolios y empezar a tener inversiones directas. O también buscar alternativas en inversiones de infraestructura.

— ¿Qué es lo más complicado para lograr este portafolio de activos?

El tiempo. Hemos salido de activos líquidos después de los retiros, y lo que necesitamos es recibir nuestra recaudación para recomponer la liquidez, y esa liquidez, usarla para volverla a invertir en el exterior o en activos de corto plazo, y una vez que el portafolio sea el adecuado, podemos volver a salir a invertir en las estrategias de asset allocation más adecuadas.

— ¿Tienen apetito por bonos?

Siempre. El apetito por toda clase de activos existe. Lo que tenemos que ver es cual es su valorización en el mercado y también cuáles son nuestras necesidades de liquidez. Tratamos de hacer un calce en esa línea.

— ¿Cuándo se ha presentado la nueva licitación de afiliados?

El 13 de diciembre es la licitación.

— ¿Han presentado ustedes una propuesta?

Los sobres se presentan el 13 de diciembre y veremos ese día que es lo que pasará. Nosotros nos hemos presentado a todas las licitaciones y no veo por qué no lo hagamos en este caso.

— En anteriores ocasiones has comentado que el sistema previsional debería repensarse.

Yo creo que hay que esperar a que salga el Reglamento de la reforma para ver cómo calza el futuro de las licitaciones. Yo creo que, si le das la licitación a un solo jugador, desincentivas a la nueva competencia. Hoy día creo que los precios ya son los adecuados. Nosotros, por ejemplo, cobramos 0.78% sobre el activo administrado, la cual es una comisión súper competitiva a nivel mundial. Yo creo que la bajada de precios se va a dar de manera gradual, pero lo que necesitamos es más competidores para innovar en servicios y productos. Yo repensaría el modelo de licitaciones. Creo que lo primordial ahora es que todos en el ecosistema previsional integral nos dediquemos a trabajar un mejor reglamento para los ciudadanos.

— ¿Cómo cerrará el 2024 para AFP Integra en el tema de la rentabilidad?

Hoy día el Fondo 2, que es el más representativo de nuestro portafolio está en 5,5% al 15 de diciembre. Yo creo que podemos llegar a tener 7% hacia finales de año. Tomando en cuenta que el año pasado fue de 10%, estamos hablando de dos años positivos.

— ¿El año 2025 va a ser bueno para la rentabilidad de las AFP?

Se proyecta un año positivo en los mercados internacionales. La reacción de los mercados a la victoria de Donald Trump ha sido positiva. Hay un escenario interesante, pero hay riesgos, sobre todo, en la desregulación que ha planteado Trump por las trabas que le ha metido al comercio. En el Perú, yo creo que los activos locales de renta variable están a precios atractivos. Pero hacia finales de año entramos en la carrera preelectoral. Entonces, hay que tomarlo con calma, pero siempre recordando que las inversiones en los fondos de pensiones no son a un año, sino a largo plazo.