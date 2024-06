¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Normalmente me levanto 5.30 am. (o hasta donde me dejen dormir mis hijas). Lo primero que hago es ver el celular.

¿Qué libro está leyendo?

“Supercommunicators” de Charles Duhigg.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi celular.

¿Cuál es la última película que ha visto?

En el cine, One Love, la película de la vida de Bob Marley. En casa veo películas con mis hijas pequeñas, lo último que hemos visto es Toy Story 4.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Whatsapp, Teams, Spotify, las bancarias, las de streaming de películas y redes sociales, que son las que más uso. Últimamente uso bastante Chat GPT.

"Soy fanático del fútbol, pero ya no juego hace varios años por algunas lesiones. Ahora corro y hago gimnasio".

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

La que más uso es STAR+ para ver deportes y Disney por mis hijas. Últimamente he empezado a usar AppleTV.

¿El auto de sus sueños?

No soy fanático de los autos, pero últimamente me he inclinado por los Land Rover.

¿Destino favorito en vacaciones?

Con mis hijas ir a la playa. Si es con mi esposa, conocer un nuevo lugar en Europa y, de ser posible, hacerlo manejando.

CEO de Gallagher Corredores de Seguros / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

¿Qué deporte practica?

Soy fanático del fútbol, pero ya no juego hace varios años por algunas lesiones. Ahora corro y hago gimnasio.

¿Cocktail o trago favorito?

Como cóctel, Manhattan. También disfruto un buen vino.

"[Me gustaría cenar con] el fundador de mi compañía, Arthur J. Gallagher, que hace casi 100 años empezó como una compañía y hoy está en más de 150 países".

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

He podido hacerlo desde Máncora hace poco.

Descríbase en 3 palabras

Cercano, transparente, apasionado.

¿Tiene algún talento oculto?

Creo tener una excelente memoria, lo que me sirve para muchas cosas.

Una frase que lo/la defina

Persevera y alcanzarás.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Google.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Con el fundador de mi compañía, Arthur J. Gallagher, que hace casi 100 años empezó como una compañía y hoy está en más de 150 países.

¿Quién es el jefe que más te marcó?

Varios, pero en particular recuerdo a uno que ya no está con nosotros que me enseñó a exigirme mucho: Max Chion, quien fue mi jefe en la anterior empresa de seguros donde estuve.

"[A los peruanos] nos falta demostrar más respeto y tolerancia por el resto. A veces somos muy pasivos ante situaciones que debemos cambiar".

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mis padres, me enseñaron el valor de la honestidad y del trabajo

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Tomar algunas decisiones más rápido. A veces he esperado para hacer algunos cambios en algunas posiciones.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Qué te motiva a venir a la compañía?

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia y lo que venimos haciendo en corto tiempo en Gallagher.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La precaria situación de la salud en el Perú y cómo lo sufre la mayor parte de la población.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Ser ingeniosos, emprendedores y resilientes.

¿Y su principal defecto?

Nos falta demostrar más respeto y tolerancia por el resto. A veces somos muy pasivos ante situaciones que debemos cambiar.