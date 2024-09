- En términos de digitalización, ¿en qué momento de su transformación se encuentra Credicorp?

Nosotros usamos Inteligencia Artificial desde hace muchos años, pero tenemos un año usando inteligencia artificial generativa. Nuestra agenda es ambiciosa. Lo importante son dos cosas: estamos constantemente viendo qué está pasando en el mundo y dónde podemos adaptarnos nosotros para aplicar ello en el Perú. Y dos, creo que esto tiene tanto impacto como cuando se descubrió la electricidad. De ese nivel de impacto creo que va a ser la inteligencia artificial.

- ¿Qué cifra describe mejor esta apuesta del Grupo?

En el primer semestre hemos invertido más de S/529.27 millones en disrupción. Por disrupción me refiero a las iniciativas adicionales al ‘core business’ de Credicorp. Para darte un poco de contexto, las iniciativas disruptivas son aquellas que se desarrollan para atender nuevos mercado y complementar al ‘core business’ en el crecimiento del TAM (total addressable market), generar nuevas fuentes de ingreso y capturar oportunidades en el mercado. Por ejemplo: Yape o Tenpo.

- Hoy se puede confirmar que existe un alto avance en el uso y adopción de las billeteras digitales, pero aún hay un alto uso del efectivo. ¿Cuál debería ser nuestro ideal? ¿A qué debemos aspirar?

La visión de Credicorp es que debemos ganarle ‘market share’ al efectivo. Desde el comienzo, nuestra competencia ha sido el efectivo. Es correcto que somos un país donde tenemos un alto uso de ‘cash’, pero vemos es que el crecimiento de los medios de pago alternativos y el de las billeteras digitales es positivo. Lo que toca ahora es ver los casos de uso en los que el efectivo todavía es súper intensivo. El transporte público es uno de ellos.

- Hoy hay un esfuerzo por hacerlo.

Sin duda. La idea es lograr que la experiencia de pago le genere menor fricción a quien está pagando.

Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp. / Yanina Patricio

- Con la masividad del canal digital, ¿qué tanto ha cambiado el canal presencial? ¿Qué ha hecho el Grupo para transformar las oficinas?

Hace 15 años probablemente el 30% de las transacciones monetarias del BCP se realizaban en las ventanillas. Hoy ese número debe ser 2%. De hecho, la razón para abrir agencias era precisamente transaccional. Hoy las razones para abrir agencias son la educación y el tema comercial. Yo no creo que desaparezcan, pero el rol está y seguirá cambiando. Los medios alternativos de pago creo que además se extrapolan para experiencias bancarias en general. Hoy la cantidad de cosas que puedes hacer en ventanilla las puedes hacer desde la banca móvil. Ahora, son muchos casos de transacciones en efectivo grandes. Entonces, el tema es que todavía falta: debemos resolver el proceso de punta a punta. Si el proceso no es 100% digital, se rompe. Todavía hay una tarea importante por trabajar en reducir el uso de efectivo y eso tiene mucha correlación con la inclusión financiera. Yo soy un convencido de que la inclusión financiera no se logra a palos, sino con zanahorias. Es decir, hacer la vida más fácil.

- Sin duda el uso de billeteras es notable. Según el Índice de Inclusión Financiera, ha crecido cerca de 10 puntos porcentuales año a año en el Perú, frente a otros países de la región. ¿Qué hace falta desde los actores locales o reguladores para que este avance no se detenga?

Yo creo que un paso importante este año ha sido la interconexión de las billeteras. Si la competencia es el efectivo y este es aceptado por todos los peruanos, necesitamos que las billeteras independientemente de la que uno tenga, funcionen. Ese crecimiento de 10% al año podría acelerarse. El trabajo que tenemos que hacer todas las entidades del sector financiero es seguir educando. La idea es darle mayores posibilidades al usuario para que utilice lo que le conviene. Hoy te puedes olvidar tu billetera en tu casa, pero si te olvidas el teléfono tienes que regresar. Por ahí hay un camino por recorrer todavía. He estado en Colombia y Chile, y las billeteras no están interconectadas. En el Perú estamos como país bastante a la vanguardia en el uso de billeteras digitales.

(Foto: Yape)

- La experiencia de cliente y la seguridad sigue siendo una gran variable en el rubro. ¿Es un desafío para ustedes?

Los riesgos tecnológicos son importantes. Creo que el tema de seguridad es igual de preocupante para el usuario cuando usa una billetera que cuando usa efectivo. Creo que es un tema de educación en el uso y empezar a entrar en verticales que todavía son poco intensivas en medios alternativos al efectivo.

- ¿Se requiere de una política concreta o compromiso país por la educación financiera? ¿Ve que se está haciendo?

El BCR ha tomado un rol activo y proactivo en ese frente. Creo que está siendo inclusivo, ya que está incorporando a los jugadores de este ecosistema. Otra vez regreso al tema de que si no está todo integrado en medios de pago alternativos, en algún momento se rompe la cadena. Creo que el BCR están haciendo su trabajo, pero todavía nos falta trabajar en conectividad. Hay otras variables que como país tenemos que trabajar también. Me siento cómodo con cómo estamos avanzando como país. La agenda público-privada es razonable.