Gerardo López, superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) estaría a punto de dejar el cargo y es que, tras varios rumores sobre su salida iniciados desde septiembre, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) podría designar a su reemplazo, durante la sesión ordinaria de hoy 02 de octubre.

En la agenda del Consejo de Ministros, como uno de los puntos a debatir, se encuentra el “Proyecto de Resolución Suprema que designa al Víctor Mejía Ninacóndor como Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.

Mejía Ninacóndor, es vocal I del Tribunal Fiscal, el cual resuelve las controversias suscitadas entre los contribuyentes y las administraciones tributarias. Además es abogado con maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima.

El Comercio trató de conversar con el jefe de la Sunat Gerardo López, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta. En tanto, a interiores del MEF, tampoco quisieron pronunciarse; mientras que, a nivel de PCM, se sabe que al terminar la sesión de consejo se realizará una conferencia de prensa para informar sobre las conclusiones de la reunión.

Los rumores se presentan en la misma semana en que el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén resaltó el trabajo del MEF y de Sunat porque la recaudación tributaria en el mes de septiembre creció en 11,3% respecto del 2023.

“No es bueno”

Al ser consultado sobre el posible cambio, el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, aseguró que este cambio “no es bueno”, pues la Sunat maneja información sensible de los contribuyentes y el actual superintendente no lleva ni un año en el cargo.

“A mí me huele que esto también tiene un carácter político… Puedo entender que se cambie con la llegada de un nuevo ministro, pero un nuevo cambio (en tan poco tiempo) no es bueno… Además, no es buen momento porque se busca mejorar la recaudación tributaria para sanear las cuentas públicas”, expresó.

¿El paso de Mejía Ninacóndor del Tribunal Fiscal a Sunat, podría virar los objetivos de Sunat?, al respecto, Castilla resaltó que los lineamientos los impone el MEF y Sunat se encarga de seguirlos.

“No conozco a ese señor, nunca he oído hablar de él, pero es una entidad (Tribunal Fiscal) que es sensible y la señal que se estaría dando, probablemente, sería para privilegiar el cobro de deudas tributarias”, refirió.