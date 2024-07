El gobierno tiene la firme intención de sacar adelante el proyecto Tía María, en Arequipa. Así lo indicó la presidenta Dina Boluarte en su mensaje de Fiestas Patrias, al sostener que este “es una realidad”. Y así lo asegura también el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, en “Tenemos que hablar”, videopodcast de El Comercio, como parte de la cobertura especial de Fiestas Patrias.

¿Usted reafirma que el proyecto Tía María va a salir adelante, como lo ha mencionado la presidenta Dina Boluarte?

En el Ministerio de Energía y Minas estamos trabajando fuerte para sacar adelante este proyecto porque tiene todas las licencias y, por primera vez, encontramos una opinión muy generalizada de autoridades, de personalidades y de la misma población, que están de acuerdo con el proyecto. Necesitan el proyecto. Pero, como todos sabemos, hay un grupo de congresistas y de líderes locales que se oponen sin sustento porque están con ONG como CooperAcción y Red Muqui.

¿La población es más receptiva con el proyecto ahora?

Ya no hay la oposición que antes existía. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Yo creo que la fuerza de los hechos va a ser la que decida y, al final, la empresa [Southern Copper] tiene que decidir. Hace poco dijo que había empezado con el inicio de actividades [en Tía María], lo cual hay que aclarar bien porque actividad no es lo mismo que operación.

¿Qué significa el inicio de actividades?

Southern está haciendo actividades hace tiempo. Por ejemplo, ha contratado a 200 pobladores para que vayan trabajando en la construcción de infraestructura para llegar a un acuerdo con la población con el acompañamiento del Minem, obviamente. Con eso, yo creo que el proyecto debe empezar a construirse. Además, el Perú necesita trabajo. Tenemos miles de jóvenes que están esperando que se inicien los proyectos [mineros], y eso está en la línea de viabilizar otros proyectos que se encuentran en compás de espera.

¿Qué proyectos mineros se viabilizarán con el desarrollo de Tía María?

La lista es larga, pero también es verdad que minería toma mucho tiempo para desarrollarse porque los proyectos son de largo aliento. Los conflictos sociales, pero más que todo, el gobierno anterior, ahuyentaron la inversión. Ahora ya hubieran estado en construcción Corani [Puno] y Yanacocha Sulfuros [Cajamarca], lo cual estuviera empujando otros proyectos en Cajamarca, como La Granja. Zafranal [Arequipa] también va en esa línea, al grado que podemos adelantar para el próximo año el inicio de construcción. Hay que hacer que salgan más proyectos, no solo los grandes, de los cuales estamos hablando, sino también los medianos.

¿Hay proyectos que ya están siendo viabilizados?

Nos hemos estado dedicando en estos momentos a ver los proyectos que estaban paralizados: los proyectos ‘brownfield’.

¿Por ejemplo?

Reposición Antamina [Áncash] estaba paralizado. También reposición Coroccohuayco, la ampliación de Chalcobamba [Apurímac] y la expansión de Constancia [Cusco]. Esos proyectos estaban paralizados y hoy ya están autorizados, como lo menciona la presidenta Dina Boluarte en su mensaje. Por eso estamos seguros de que este año sí vamos a lograr los US$5.000 millones de inversión que hemos ofrecido.

La presidenta mencionó un proyecto de ley para regular a la minería artesanal. ¿Esto evitaría la necesidad de ampliar el Reinfo?

La verdad es que el Registro Integral de Formalización Minera [Reinfo], si bien ha sido creado con buena intención, ha sido distorsionado y mal utilizado. Por eso había que ordenar eso, de todas maneras. Hoy hemos presentado un proyecto de ley que estamos socializando para que se analice y encontremos una fórmula.

¿En qué consiste este proyecto de ley?

En pocas palabras, la palabra ‘formalización’ debe desaparecer. Debe haber una especie de ordenamiento.

¿Y qué pasa con el Reinfo?

Ya no habría Reinfo. El proyecto desaparece el término ‘formalización’. Cuando yo ingrese al Minem había cerca de 80.000 registros en el Reinfo, pero solo 20.000 intentaban formalizarse y al resto no le interesaba. No estamos contra la formalización ni contra el pequeño minero. Lo que queremos es que el Estado abra más el campo y sea más proactivo para facilitar que más mineros artesanales entren al sistema. Por eso es que en este proyecto no mencionamos la palabra ‘formalización’. Hablamos de reordenamiento.