Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) son elocuentes: 1 millón 216 mil 600 personas en Lima Metropolitana perdieron su empleo en el trimestre comprendido entre febrero y abril. La pandemia y posterior cuarentena ya advertían consecuencias.

Sin embargo, dicho dato por sí solo no resulta suficiente para reflejar la real magnitud del problema bajo las actuales circunstancias. Uno de ese millón de limeños que perdió su empleo es César y tiene 38 años. Con la llegada del confinamiento, esperó lo peor; pero no fue hasta mediados de abril que recibió la complicada noticia de que su empresa, vinculada al sector Construcción, prescindiría de sus servicios como inspector de seguridad.

Con dos hijos en casa, César decidió de inmediato que recurriría al retiro de sus fondos de pensiones para poder subsistir. “El problema es que cuando me disponía a ello, me di cuenta que mi empleador no había cumplido como se debe con el aporte a mi AFP. En un periodo de 12 meses, solo había cumplido con la mitad”, dijo en diálogo con este diario.

Y bajo la actual situación, la búsqueda de un nuevo empleo le resulta también complicado. “Buscar un nuevo empleo, por el tema del aislamiento, es poco probable. No se puede salir, solo si tienes permiso laboral. Por medios digitales y conocidos, algo se puede hacer. Trato de ser optimista, pero la situación es complicada”, comentó.

El caso de César es, para el economista y profesor de la Universidad del Pacífico, Pablo Lavado, una realidad cada vez más crítica en el país.

“Las cifras que se están mostrando son preocupantes desde el punto de vista de los hogares. En abril, vemos una caída del empleo más asociada al tema de la cuarentena y vemos que los más perjudicados son las pequeñas empresas”



Los datos del ente estadístico revelan que en las empresas de 1 a 10 trabajadores se han perdido 912 mil empleos. Una caída del 31,1% frente al mismo trimestre del año anterior. Del mismo modo, el impacto ha sido por encima del 20% para trabajadores de diversas edades.

¿De qué tipo de empleos hablamos? De ese millón de limeños, 939 mil 200 personas estaban adecuadamente empleadas. Mientras que 277 mil 500 se desempeñaban bajo condiciones de subempleo.

“El mercado formal tal cual lo conocíamos antes del Covid lo recuperaríamos recién a finales del 2021 o principios del 2022”, dijo Lavado.

Caída histórica

Para el investigador principal de GRADE, Miguel Jaramillo, advierte que los datos reflejados para la PEA en Lima Metropolitana son inéditos. “Desde que tenemos estadísticas que nos permiten mirar estos datos, no recuerdo una caída similar a esta”, comentó en diálogo con El Comercio.

La tasa de desempleo, por ejemplo, trepó a un 9% en el trimestre de análisis. “Esa tasa se parece más a tasas de fines de los 90 y comienzos del 2000. Ciertamente, en la última década y media no hemos visto algo así”, agregó.

Ambos economistas consultados por este Diario consideraron que la situación actual aplicará cambios en la proporción de informalidad en el mercado laboral. “Según el informe, la población ocupada asalariada ha caído 20% y los independientes un 33%. Si consideras que el 90% de los independientes son informales, sugiere que el empleo ha caído mucho más en el sector informal que en el formal”, acotó Jaramillo.

¿Cuánto variaría ese 70% de informalidad nacional de la que hablamos? Lavado estima que en cerca de 10 puntos. “El empleo informal va a crecer. Pero ese no será el único efecto. Unos ya hablan de la pobreza. También incrementará la desigualdad y un adelgazamiento de la clase media”, finalizó.

