Este mes se conoció que la construcción es una de las tres actividades económicas que, al primer trimestre del año, se encuentran en terreno negativo: alcanza el -0,5%, según datos publicados por el INEI.

Dicha caída –consecuencia de la menor inversión pública– coincide con el cambio en la jefatura de la entidad pública que sostuvo la ejecución de abril: la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC). En esta entrevista, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Jorge Zapata, explica cómo esta es una de las múltiples señales negativas que hay actualmente en el sector.

—¿Cómo tomó la salida intempestiva de Amalia Moreno de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios?

Es una mala señal. Amalia venía trabajando de forma distinta. En el Perú tenemos un gran problema por las obras paralizadas y había que innovar para que no suceda eso. Precisamente ella había logrado buenas ejecuciones, conectarse con las autoridades locales, darles este empoderamiento y hacer que las cosas fluyeran más rápido. Eso no se ha contemplado. Ha salido abruptamente y veremos si el nuevo jefe tiene el mismo perfil.

—¿Robert López, el nuevo jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, es alguien conocido para el sector?

No lo conocemos. Sí hemos visto que tiene algún currículum en obra pública y logística. Sin embargo, más que el currículum, lo que importa acá es el perfil y la confianza que se tenga por parte de todos los actores que intervienen en la obra pública.

—¿Qué tanto ha variado el nivel de ejecución de inversiones en este año frente a lo visto en el 2021?

La obra pública tuvo un muy buen desempeño en el 2021. A pesar de salir de la etapa más fuerte de la pandemia, nos recuperamos rápidamente y tuvimos buenas cifras. A partir de octubre del 2021, empezamos a ver una caída en la ejecución. Y en cuanto a la obra privada, que está compuesta principalmente por ejecución de vivienda, también hemos tenido un fenómeno parecido. El mercado fue bien resiliente y construyó. Este año, en los últimos meses, se nota una ligera caída en las ventas. Si sumamos los dos grandes bloques de la construcción, pues están en números peores que los que teníamos el año pasado.

—¿Cuál es, entonces, la perspectiva de inversión para este año en el sector?

A finales del año pasado, esperábamos un crecimiento nulo en inversiones. Yo diría que eso se ha corregido a la baja. Podemos estar con caída de inversión para este año.

—¿Asociado a la menor confianza de los empresarios o al alza en el precio de los materiales de la construcción?

Más que nada, a las expectativas de los inversionistas. En obra privada, las expectativas están a la baja y no se ha invertido en las mismas cantidades que antes. A eso se le puede agregar el factor de subida en los precios y otros costos de construcción que hacen que los precios de la vivienda se eleven. El desarrollador hace sus cálculos, sus análisis.

—¿Impacta en el sector la permanente conflictividad minera? Anteriormente, usted ha sido crítico con el Ejecutivo en ese punto.

No hay una estrategia exitosa en la resolución de estos conflictos. Eso espanta las inversiones y, como he dicho antes, el sector minero es un importante demandante de construcción. Infraestructura para los desarrollos de yacimientos, plantas concentradoras, etcétera. Si no hay inversiones, ese sector se retrae y con él la construcción.

—Por otro lado, el Ministerio de Vivienda ordenará su presupuesto para atender la falta de recursos para el fondo Mivivienda. ¿Cuán crítico es el problema de presupuesto?

Se están haciendo algunas modificaciones presupuestales en el Ministerio de Vivienda, por el orden de los S/120 millones, para cubrir hasta junio la demanda de bonos, y para el resto del año se está tramitando un proyecto de ley ante el Congreso para tener S/620 millones adicionales. Esto es, a todas luces, negativo. Nosotros planteamos que los presupuestos deberían programarse en forma suficiente desde el año anterior.

—Para este año ya se tenía un presupuesto menor al del año previo.

Sí. Por eso los subsidios han durado hasta abril. Ahora el Congreso tiene su agenda, tiene sus temas prioritarios. No sabemos si este será uno. Y no nos olvidemos que el MEF tiene que apoyar mucho en esta situación. Entonces, no son buenas noticias.

—¿La reacción del inversionista inmobiliario ante este problema de MiVivienda es inmediata?

El inversionista tiene incertidumbre. Si tú vas a invertir en un proyecto de vivienda social y ves que todos los años pasa esto, dices “el próximo año cómo será. ¿Se acabarán los bonos a mitad de año? ¿No se acabarán?”. Y eso es desastroso para un inversionista.

—A poco de cumplir un año el nuevo gobierno, ¿cuál es, en su opinión, la ruta a seguir para la reducción de las brechas?

Nombrar a funcionarios competentes, con experiencia y que hayan sido exitosos antes en los cargos que hayan ocupado. No estar destituyendo a funcionarios a los que les ha ido bien o que tienen muchos años en la administración pública y han demostrado capacidad. Porque esto de Reconstrucción con Cambios no es más que un ejemplo. Lo hemos visto en Migraciones y Petro-Perú.