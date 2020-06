“Estamos viendo caídas dramáticas. Eso no es fácil revertirlo. Incluso, la gente no va a querer gastar. Yo no pienso ir a ningún cine o teatro ni aunque me pagaran 50 veces mi sueldo, porque estaría expuesto. Y mucha gente pensará igual. No van a querer ir a restaurantes. Habrán sectores que no operarán por mucho tiempo”