Osiptel reduce los cargos de telefonía móvil

Osiptel publicó hoy los nuevos cargos de interconexión móvil que regirán para todos los operadores por igual en el 2018. Esta medida refleja un cambio en la forma en que se venían aplicando las tarifas y se espera que contribuya a reducir los montos cobrados a los usuarios finales.

Hasta el año pasado, los cargos que un operador móvil pagaba por terminar sus llamadas en la red de sus competidores se fijaban por un plazo de tres o cuatro años y era asimétrico, es decir diferente para cada empresa. Ahora ya no será así.

Según consta en la resolución publicada hoy en El Peruano, el valor será de US$0,00661 por minuto y se aplicará por igual a todos los que ofrecen telefonía móvil en el área urbana. Dicho monto regirá solo durante el 2018, pues la definición del mismo pasará a ser recalculada en forma anual.

El nuevo cargo equivale a casi una tercera parte de lo que se cobraba en promedio en el 2017, lo que implica una reducción de alrededor del 60%.

Hasta diciembre del año pasado Movistar y Claro estaban en US$ 0,0176, mientras que Bitel y Entel lo tenían en US$ 0,0201. Las tarifas eran diferentes porque se necesitaba balancear las desproporciones en costos que enfrentaban los dos nuevos jugadores, quienes juntos apenas poseían el 5% del mercado.

Según los estudios realizados por el regulador hoy el escenario del mercado es muy diferente, pues no existen operadores entrantes: Entel y Bitel ya tienen mas de tres años operando en el país, juntas superan el 25% de las líneas activas y el tráfico de llamadas entre competidores en los dos primeros años paso del 9% al 22%.

DEBATES Y DISCREPANCIAS

La nueva tarifa surge luego de un debate público de la misma que se inició el año pasado. Durante el mismo se escucharon diferentes argumentos, tanto a favor como en contra de los cambios en la metodología a aplicar.

Algunos analistas de mercado consideraban que se debía mantener la definición de tarifas por periodos de tres o cuatro años para facilitar la predictibilidad en las inversiones. También hubo quienes opinaron que se debía mantener algún nivel de asimetría si el tráfico seguía siendo desproporcionado entre operadores dominantes y pequeños.

En lo que todos los analistas coincidieron era en la pertinencia de reducir las tarifas e irlas acercando de forma gradual a cero, tal como es tendencia a nivel global.

Al principio Osiptel propuso que la tarifa aplicable fuera de US$ 0,00658 por minuto. Los operadores discreparon y propusieron diferentes montos atendiendo a sus propios modelos de costos: Movistar pedía US$ 0,022, Claro sugería US$0,0174 y Entel quería que no fuera mayor de US$0,00537 por minuto. Luego de escuchar sus propuestas Osiptel recalculó el monto y lo fijó en US$0,00661.

Tome nota: Aunque las diferencias son en décimas de centavos de dólar, multiplicado por la infinidad de llamadas realizadas se convierten en millones de dólares que afectan los costos internos y se terminan reflejando en disminuciones de las tarifas que se cobra a los usuarios.

