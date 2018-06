Las 10+1 fijas del escritor Gerardo Figueroa

•UN AUTOR

Leonardo Padura

•TRES LIBROS

Aquello estaba deseando ocurrir



Leonardo Padura

Editorial: Tusquets

Páginas: 264

Precio: S/. 75, 00

La rebelión de Atlas



Ayn Rand

Editorial: Grito Sagrado

Páginas: 1252

Precio: S/. 84, 00

Historias de cronopios y de famas



Julio Cortázar

Editorial: Punto de Lectura

Páginas: 176

Precio: S/. 30, 00



•TRES PELÍCULAS

Birdman, de Alejandro González Iñárritu

"Birdman" narra la historia de Riggan Thomson, un actor de Hollywood famoso por su papel del superhéroe Birdman, y su lucha por montar una adaptación teatral de un cuento de Raymond Carver,

1900, de Bernardo Bertolucci

Escena de la película europea Novecento dirigida por Bernardo Bertolucci (1976).

El ciudadano ilustre, de Gastón Duprat y Mariano Cohn

"El ciudadano ilustre" fue seleccionada para representar a Argentina en la categoría de Mejor película de habla no inglesa de la 89.ª edición de los Premios Óscar.

•TRES DISCOS

Abbey Road, de The Beatles

The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd

Imagine, de John Lennon

•UNA FRASE

“Mamá, calienta más mi leche”.

*Escritor y publicista. Acaba de publicar el libro de cuentos Hallazgos y extravíos bajo el sello Ediciones Catavento.