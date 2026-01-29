El domingo 12 de abril se celebran las Elecciones Generales 2026, en las que 27 millones de peruanos eligirán a los próximos responsables de gobernar las aristas más importantes del país. En estos comicios se elegirán a un nuevo presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 miembros del Parlamento Andino. La ronda electoral iniciará a las 7am y se extenderá hasta las 5pm del mismo día.

Estas elecciones marcarán la diferencia por el extenso tamaño de la cédula de votación, el gran número de candidatos y el retorno de la bicameralidad. Por ello, se pide al público cumplir con su deber como miembro de mesa.

De acuerdo al cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), este jueves 29 de enero a las 10:45 am se ha realizado el sorteo de miembros de mesa y se ha seleccionado a 834.660 ciudadanos que cumplirán con su deber cívico desde los locales de votación. En este LINK de la ONPE podrás consultar si eres miembro de mesa.

Consulta si eres miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026 | Foto: ONPE

Como miembro de mesa asignado tendrás una serie de responsabilidades desde la instalación de la mesa de sufragio a primera hora, asistir a los votantes durante el desarrollo de la votación, identificar a cada votante según su cédula de identidad, contar los votos de la mesa encargada y entregar las actas electorales. Por cada mesa de sufragio se elige a un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes según lo indicado en la ley N.º 32231.

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, indicó Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, al medio RPP.El especialista también indicó que todos los miembros, incluso suplentes, deben presentarse a la hora asignada por la entidad.

Para finalizar, cabe recordar que cada miembro de mesa recibirá un monto asignado por su labor, la cual asciende a S/ 165. De no presentarse a cumplir con el puesto asignado en la mesa de votación, tendrá una sanción de acuerdo a ley y una respectiva multa, que asciende a S/ 275 según lo declarado por Paz Retuerto.