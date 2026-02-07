Horóscopo de hoy, sábado 7 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Resumen
Horóscopo de HOY, sábado 7 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su carácter impulsivo facilitará resolver problemas imprevistos y lo destacarán. Amor: recibirá una muestra de afecto que hará expresar su encanto, pleno de calidez.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: momento favorable para proyectos o emprendimientos; todo será un éxito. Amor: se animará a expresar sentimientos y una cálida armonía crecerá en la pareja.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: querrá tomar iniciativas sin consultar al entorno pero podría cometer errores. Amor: la persona que le atrae hará comentarios halagüeños sobre sus actitudes.
CANCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: una indecisión podría desviar el rumbo planeado pero la corregirá a tiempo. Amor: sus sentimientos finalmente se mostrarán y llenará de dicha a su nueva pareja.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil porque tomará las riendas con fuerte iniciativa. Amor: una agradable visita reforzará el lazo de la pareja y la armonía crecerá.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: si trabaja de un modo transparente, surgirán ventajas inesperadas. Amor: su fuerte encanto le permitirá conocer a esa persona que desea conocer.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: un buen proyecto se verá trabado por un conflicto que cree resuelto. Amor: un familiar se meterá en lo que no le importa y desatará una confusión en la pareja.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: favorable celebrar contratos pero revisará bien cada detalle. Amor: las señales de un nuevo romance molestará a cierta gente que experimentará envidia.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una discusión con colegas será decepcionante pero la revertirá. Amor: en la pareja será un problema querer tener siempre la última palabra.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: finaliza una etapa de restricciones y surgen señales de prosperidad. Amor: tomará iniciativas audaces que consolidarán la pareja en un compromiso.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: momento favorable para recorrer los lugares donde crecen los negocios. Amor: hallará el lugar ideal y placentero para disfrutar en pareja o con alguien nuevo.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un desacuerdo modificará pautas establecidas que comparte y simpatiza. Amor: alguien de su entorno le atraerá pero surgirán comentarios que le harán pensar.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA CON EL LIDERAZGO SUFICIENTE COMO PARA HACER CAMBIOS SOBRE LA MARCHA.
