Horóscopo de HOY, jueves 2 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una situación complicada será resuelta si aleja a gente que no aporta nada. Amor: una ansiada cita surgirá en el momento menos esperado pero será inolvidable.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un buen proyecto mejorará la situación material y mostrará su habilidad. Amor: en la pareja le sorprenderán con un cálido regalo e indicará un nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cierta estabilidad generará una actividad que dará interesante beneficio. Amor: su pareja demandará una respuesta por malas actitudes; conviene enfocarse.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la situación será difícil y podría haber demoras o pérdidas pero lo revertirá. Amor: con buen ánimo y optimismo, la pareja crecerá en momentos de íntima armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un exceso de gastos podría amenazar la estabilidad alcanzada, pero lo impedirá. Amor: su pareja le pedirá atención de un modo que le alteran los nervios, pero la escuchará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto estará en crisis; revisará el trabajo de cada uno y actuará. Amor: intentará relacionarse con alguien que le gusta pero se muestra algo introvertido.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos resultará audaz para el entorno pero ayudará. Amor: cierta diferencia generará reproches que podrá disuadir con un diálogo afectuoso.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la confianza generará virtudes que facilitan el alcance de sus metas. Amor: menos palabras y más gestos, encenderán la calidez que la pareja necesita hace tiempo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para resguardar valores y evitar propuestas poco serias. Amor: hacer cambios rápidos causarán rechazo en la pareja y provocará un replanteo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una situación pasará a estar complicada pero alguien le ayudará. Amor: un encuentro fortuito será el inicio de una relación que promete cálida diversión.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: ante cierta confusión habrá que reunir los hechos y obtener datos reales. Amor: la imagen renovada aumentará su encanto y le hace brillar en reuniones.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: señales favorables confirmarán que el proyecto va por buen camino y tendrá éxito. Amor: inesperada confidencia le dará ánimo para tomar una decisión postergada.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALEGRE PERO MUY PENDIENTE DE LOS SENTIMIENTOS DE LOS QUE LE RODEAN.